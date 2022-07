JEE Main 2022: जेईई मेन सेशन 2 के लिए पेपर 2 का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

JEE Main 2022 Session 2 Paper 2 Admit Card: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE Main) 2022 पेपर 2 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार जेईई मेन 2022 सेशन 2 के पेपर 2 में बैठने वाले हैं, वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in और jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी.

एनटीए द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, 'इस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि जेईई मेन एडमिट कार्ड 2022 दोनों के लिए है - वे उम्मीदवार जो सेशन 2 में बी.आर्क, बी.प्लानिंग (B.Arch, B.Planning) के लिए उपस्थित हो रहे हैं और उन उम्मीदवारों के लिए जो भारत के बाहर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं.

शेड्यूल के अनुसार, जेईई मेन 2022 पेपर 2 30 जुलाई, 2022 को आयोजित किया जाएगा. हालांकि, भारत के बाहर जेईई देने वाले उम्मीदवारों के लिए, पेपर 1 28 और 29 जुलाई, 2022 को आयोजित किया जाएगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

JEE Main 2022 Session 2 Admit Card: ऐसे डाउनलोड करें पेपर 2 का एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले जेईई मेन एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर, उस लिंक पर क्लिक करें, जिसमें लिखा है, 'Release of Admit Cards for the Paper 2 and Candidates of Outside India for Joint Entrance Examination (Main) – 2022 Session 2 (July 2022) – Reg.' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 4: स्क्रीम पर जेईई मेन एडमिट कार्ड 2022 स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें.

स्टेप 6: परीक्षा के दिन के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें.

JEE Main 2022 Paper 2 Admit Card Download Notice

बता दें कि जेईई मेन सेशन 2 परीक्षाएं 30 जुलाई, 2022 को समाप्त होंगी. इस परीक्षा के बाद जेईई मेन उत्तर कुंजी 2022 (JEE Main Answer Key 2022) और बाद में परिणाम (JEE Main Result 2022) जारी किया जाएगा. उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.