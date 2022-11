Antriksh Jigyasa Program: स्‍पेस साइंस में दिलचस्‍पी रखने वाले छात्रों के लिए ISRO ने नया कदम उठाया है. बच्‍चों को अब अंतरिक्ष से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं के लिए ऑनलाइन कोर्स करने का मौका मिलेगा. इंडियन स्‍पेस रीसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) ने सक्रिय रूप से सीखने और अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के लिए एक नॉलेज पोर्टल 'Antriksh Jigyasa' लॉन्च किया है.

ISRO का 'अंतरिक्ष जिज्ञासा' वर्चुअल प्लेटफॉर्म अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और एप्लिकेशंस पर छात्रों की सेल्‍फ लर्निंग स्‍पीड के आधार पर ऑनलाइन कोर्स ऑफर करता है. छात्र इन कोर्सेज़ के लिए ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए पहले अपने पर्सनल डिटेल्‍स के साथ रजिस्‍टर करना होगा और फिर लॉगिन कर आवेदन पूरा कर सकेंगे. इच्‍छुक उम्‍मीदवार jigyasa.iirs.gov.in/registration पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं.

ISRO has launched 'Antriksh Jigyasa', a knowledge portal for active learning & exploring Space Science Technology Engineering & Mathematics (STEM). This virtual platform offers self-paced online courses on space science, technology, and applications. https://t.co/jMVtRr6D3N pic.twitter.com/PqjTU0a7Dd