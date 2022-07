IGNOU July 2022 Re-registration: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जुलाई सेशन के लिए री-रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है. जुलाई 2022 सेशन के लिए री-रजिस्‍ट्रेशन की लास्‍ट डेट अब 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. छात्र विभिन्न ग्रेजुएट, पोस्‍ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज़, पोस्‍ट ग्रेजुएट प्रमाण पत्र (पीजी प्रमाण पत्र), स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी), प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए onlinerr.ignou.ac.in पर ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन कर सकते हैं.

जुलाई सेशन के आवेदन की प्रक्रिया पहले 30 जून को बंद कर दी गई थी. उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान करके अगले वर्ष / सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Last date of Re-Registration for the July 2022 Session has been extended till 15th July 2022.