Delhi School Reopen: एक महीने की गर्मी की छुट्टी के बाद आज 01 जुलाई से दिल्‍ली और हरियाणा में स्कूल फिर से खुल गए हैं. हरियाणा के स्कूल सरकार के आदेश के अनुसार सामान्य समय में सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे. दिल्ली में भी स्कूल आज से खुल गए हैं और स्‍टूडेंट्स सभी COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों में भाग ले रहे हैं.

कोरोना की स्थिति के बीच स्कूल फिर से खोलना माता-पिता और अधिकारियों के लिए चिंता का विषय रहा है. संक्रमण के किसी भी खतरे को रोकने के लिए स्कूलों को सर्कुलर जारी कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है. महामारी के कारण लगभग 2 वर्षों तक बंद रहने के बाद भारत के सभी राज्यों में स्कूल इस वर्ष से फिर से खुल गए हैं.

Delhi | Schools reopen in the national capital from today, after summer vacations. Visuals from Ramjas School at Pusa Road. pic.twitter.com/5AyJYBnTOF