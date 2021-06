ICAI CA Foundation 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)ने CA Foundation 2021 एग्‍जाम को स्थगित कर दिया है. परीक्षा पहले 24 जून से शुरू होने वाली थी जिसे अब 24 जुलाई से आयोजित किया जाएगा. ICAI ने 05 जुलाई से शुरू होने वाली CA Final, Intermediate 2021 के लिए संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया है. इसके लिए भी नोटिस आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है. छात्र icai.org पर विजिट कर इसे चेक कर सकते हैं.

Important Announcement - In view of the #Covid19 Pandemic, the ICAI Foundation Examination have been postponed & the same will now commence from 24th July 2021 across the globe. The detailed Schedule / Notifications for the said Examinations will be announced shortly. pic.twitter.com/YFM63Pccva