ICAI CA Exam 2021 Application: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA 2021 परीक्षा के लिए एप्लिकेशन की लास्‍ट डेट आगे बढ़ाने की घोषणा की है. दिसंबर 2021 में होने वाली CA Final, Intermediate और Foundation परीक्षाओं सहित विभिन्न परीक्षाओं के लिए एप्लिकेशन विंडो फिर से खोली जा रही है. उम्‍मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर अपना आवेदन दर्ज करना होगा.

ICAI द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, "मौजूदा COVID-19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के हित में, उनकी कठिनाई को कम करने के लिए, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिसंबर 2021 फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन एग्‍जाम के लिए एप्लिकेशन की डेट आगे बढ़ा दी गई है." आयोग ने ट्वीट कर इसकी पूरी जानकारी दी है.

Important Announcement regd Re-Opening of Online filling up of Examination Application Forms for ICAI Chartered Accountants Examinations December, 2021 for Two Days from 11th October 2021 12.01 A.M. (Mid Night between 10th & 11th) to 12th October 2021 (11.59 P.M. IST) pic.twitter.com/GwaZz0g7M3