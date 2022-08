CUET UG 2022 Postponed: फिर स्थगित हुईं सीयूईटी परीक्षाएं, देखें नई एग्जाम डेट्स और एडमिट कार्ड कब?

CUET UG 2022 Postponed and New Exam Date: अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2022 फेज-II की परीक्षाएं एक बार फिर स्थगित कर दी गई हैं. यूजीसी का कहना है कि एग्जाम सेंटर के लिए शहर की पसंद को समायोजित करने के लिए 11,000 उम्मीदवारों की परीक्षा 17 से 20 अगस्त को आयोजित होनी थी, जिन्हें अब 30 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है.

एनटीए के मुताबिक, कुछ उम्मीदवार जो फेज 3 यानी 7, 8 और 10 अगस्त में परीक्षा देने वाले थे, उन्हें सूचित किया गया कि वे अब 21, 22 और 23 अगस्त को परीक्षा देंगे. इन उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्रों की जानकारी उनके एडमिट कार्ड के जरिए दी जाएगी. सीयूईयी यूजी एडमिट कार्ड 17 अगस्त को जारी किए जाएंगे जबकि एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी की जानकारी आज जारी कर दी जाएगी.

इससे पहले, जो उम्मीदवार 4, 5 और 6 अगस्त को आयोजित फेज 2 में तकनीकी कारणों से या एग्जाम सेंटर रद्द होने की वजह से सीयूईटी यूजी परीक्षा नहीं दे सके, उन्हें अब फेज 6 में बैठने का मौका दिया जाएगा. सीयूईटी यूजी फेज 6 का आयोजन 24 से 30 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा जबकि इन उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड 20 अगस्त को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा.

वहीं, फेज-4 के लगभग 11,000 उम्मीदवारों को फेज 6 के लिए मूव किया गया है जिनकी परीक्षा 30 अगस्त 2022 को होगी. इन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर और एग्जाम डेट का नोटिस आज एनटीए की वेबसाइट जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि सीयूईटी फेज 4 में लगभग 3 लाख 72 हजार उम्मीदवारों के बैठने के उम्मीद है.

