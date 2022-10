BHU PG admissions 2022: एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है. सीयूईटी 2022 परीक्षा में उपस्थित हुए इच्छुक उम्मीदवार पीईटी बुलेटिन 2022 (PET Bulletin 2022) में दिए गए वांछ‍ित पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक पात्रता रखते हैं, वे बीएचयू एडमिशन पोर्टल bhuonline.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 2022 है. अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कराकर 26 अक्टूबर 2022 तक प्रेफरेंस एंट्री कर सकते हैं. अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही प्रवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट और प्रासंगिक जानकारी के लिए नियमित रूप से अपने ईमेल और विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल चेक करते रहें.

BHU PG Admission 2022: पीजी एडमिशन के लिए जान लें ये जरूरी बातें

पीईटी बुलेटिन में दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइ‍टेरिया के अनुसार आपका कम से कम ग्रेजुएशन पूरी होना चाहिए.

स्टूडेंट के पास न्यूनतम दो वर्ष या चार सेमेस्टर की मार्कशीट अवश्य होनी चाहिए.

स्पेसिफिक पाठ्यक्रम की एलिजिबिलिटी के अनुसार सीयूईटी पीजी परीक्षा (CUET PG 2022) में उपस्थित‍ि होनी चाहिए.

रजिस्ट्रेशन करते समय छात्र किसी भी तरह की गलती करने से बचें, वरना आगे चलकर फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है

BHU PG Admission 2022: रजिस्ट्रेशन के लिए फॉलो करें ये स्टेप

स्टेप 1: सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in पर जाएं.

स्टेप 2: इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए Registration For PG के नीचे दिए गए Click here to Apply के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: पेज खुलने पर अब Sign in पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अपना सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर सबमिट करें.

स्टेप 5: एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सबमिट करें.

स्टेप 6: अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस जमा करें.

स्टेप 7: सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एप्लीकेशन कंफर्मेशन का प्रिंट ले लें.