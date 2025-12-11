भारतीय नौसेना में शामिल होगा पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20

भारतीय नौसेना को एक नई ताकत मिलने वाली है. 16 दिसंबर 2025 को कोच्चि में DSC A20 नाम का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC) नौसेना में शामिल किया जाएगा. ये कार्यक्रम साउदर्न नेवल कमांड के अंतर्गत होगा. मुख्य अतिथि होंगे वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर, साउदर्न नेवल कमांड. ये जहाज नौसेना की डाइविंग और पानी के अंदर की ऑपरेशंस की क्षमता को बहुत बढ़ा देगा.
DSC A20 पांच जहाजों की सीरीज का पहला जहाज है. ये सभी जहाज कोलकाता की कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (TRSL) बना रही है. ये जहाज खास तौर पर तटीय इलाकों में डाइविंग और पानी के नीचे के कामों के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें सबसे आधुनिक डाइविंग सिस्टम लगे हैं, जो सुरक्षा और काम की दक्षता के उच्च मानकों पर खरे उतरते हैं.
DSC A20 का कमीशनिंग भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की बड़ी कामयाबी है. ये जहाज पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और निर्माण है. भारतीय नौसेना, देसी शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री और राष्ट्रीय रिसर्च संगठनों के बीच शानदार सहयोग का नतीजा है. इससे साबित होता है कि भारत अब स्पेशलाइज्ड और हाई-टेक जहाज खुद बना सकता है.
DSC A20 के शामिल होने से नौसेना की कई क्षमताएं मजबूत होंगी...
ये सिर्फ शुरुआत है. पांच DSC की पूरी सीरीज बनेगी, जो नौसेना को और मजबूत बनाएगी. ऐसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स से भारत की नौसेना दुनिया की सबसे आधुनिक और आत्मनिर्भर फोर्स बन रही है.