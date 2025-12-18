भारतीय तटरक्षक बल ने पकड़ीं दो बांग्लादेशी नौकाएं, 35 मछुआरे गिरफ्तार

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में गश्त के दौरान दो बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नावों (BFB) को पकड़ा है. इन नावों पर 35 क्रू मेंबर सवार थे, जो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) के अंदर अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे. यह कार्रवाई 16 दिसंबर 2025 को IOCG जहाज 'अनमोल' ने की.

क्या हुआ घटना में?

आईसीजी जहाज 'अनमोल' उत्तरी बंगाल की खाड़ी में नियमित निगरानी कर रहा था. तभी दो बांग्लादेशी नावें भारतीय जलक्षेत्र के अंदर मछली पकड़ते पाई गईं. नावों पर सक्रिय मछली पकड़ने का सामान और करीब 500 किलोग्राम मछली मिली, जो साफ दिखाता था कि वे अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे.

यह कार्रवाई भारत के 'मैरिटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एक्ट, 1981' के उल्लंघन में की गई, जो विदेशी नावों को भारतीय जलक्षेत्र में बिना अनुमति मछली पकड़ने पर रोक लगाता है. पकड़ी गई नावें और 35 क्रू मेंबर्स को हिरासत में लिया गया. 17 दिसंबर को इन्हें पश्चिम बंगाल के फ्रेजरगंज में मरीन पुलिस को सौंप दिया गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

ईईजेड क्या है और क्यों महत्वपूर्ण?

भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्र तट से करीब 370 km तक का क्षेत्र है. यहां भारत को मछली पकड़ने, खनिज संसाधनों और समुद्री ऊर्जा जैसे अधिकार हैं. विदेशी नावें बिना अनुमति यहां मछली नहीं पकड़ सकतीं. अवैध मछली पकड़ना भारतीय मछुआरों के लिए नुकसान पहुंचाता है. समुद्री संसाधनों को खतरा पैदा करता है.

आईसीजी की सतर्कता और पिछले रिकॉर्ड

यह कार्रवाई भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने की मजबूत प्रतिबद्धता दिखाती है. आईसीजी ने कहा कि इससे अवैध मछली पकड़ने को रोका जा सकेगा. भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. पिछले तीन महीनों में आईसीजी ने ऐसी ही कार्रवाई में 8 बांग्लादेशी नावें और 170 क्रू मेंबर्स को पकड़ा है. तटरक्षक बल समुद्री क्षेत्रों में लगातार गश्त करता है, कानून लागू करता है और समुद्र का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करता है.

