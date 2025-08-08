scorecardresearch
 

ड्रोन और हवाई खतरों से निपटने के लिए एडवांस रडार सिस्टम लाने की तैयारी में भारतीय सेना

भारतीय सेना हवाई खतरों से निपटने के लिए एडवांस रडार-ड्रोन डिटेक्टर सिस्टम खरीद रही है. ऑपरेशन सिंदूर और वैश्विक संघर्षों से सीखते हुए, L/70 गनों को मजबूत किया जाएगा. यह सिस्टम ड्रोन्स और विमानों को ट्रैक कर निष्क्रिय करेगा, देश की सुरक्षा को बढ़ाएगा.

बढ़ते हुए ड्रोन खतरों को देखते हुए सेना नए रडार मंगाना चाहती है. (Photo: Representational/DRDO)
हाल के वैश्विक संघर्षों और ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए भारतीय सेना अपनी हवाई रक्षा को और मजबूत करने में जुटी है. रक्षा मंत्रालय ने एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार – ड्रोन डिटेक्टर (ADFCR-DD) सिस्टम की खरीद के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन (RFI) जारी की है.

यह सिस्टम लड़ाकू विमानों, हेलिकॉप्टरों से लेकर कम रडार क्रॉस सेक्शन (RCS) वाले ड्रोन्स और स्वॉर्म सिस्टम जैसे आधुनिक हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और निष्क्रिय करने में सक्षम है.

ऑपरेशन सिंदूर और वैश्विक सबक

हाल के वर्षों में रूस-यूक्रेन, इजरायल-हमास जैसे संघर्षों और भारत-पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर से पता चला है कि हवाई खतरों का स्वरूप बदल रहा है. पहले लड़ाकू विमान और हेलिकॉप्टर मुख्य खतरा थे, लेकिन अब कम उड़ान वाले, बिजली से चलने वाले ड्रोन्स और उनके समूह (स्वॉर्म ड्रोन्स) बड़ी चुनौती बन गए हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रंप टैरिफ के साइड इफेक्ट... स्विट्जरलैंड-थाईलैंड पीछे हट सकते हैं अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीद की डील से

इन ड्रोन्स की रडार और इन्फ्रारेड (IR) सिग्नेचर बहुत कम होती है, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल न सिर्फ निगरानी के लिए किया, बल्कि नागरिक और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया. इसने सेना को अपनी रक्षा को अपग्रेड करने की जरूरत महसूस की.

हाई वैल्यू एसेट्स की सुरक्षा

भारतीय सेना की एयर डिफेंस शाखा का मकसद सैन्य और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर मौजूद कीमती संपत्तियों को हर मौसम में सुरक्षा देना है. इसके लिए पुराने हथियार सिस्टम जैसे L/70, ZU-23 और शिल्का गन का इस्तेमाल किया गया, जो तेजी से गोली चलाने और स्मार्ट गोला-बारूद से लैस हैं.

इन गनों ने ड्रोन्स को सस्ते और प्रभावी तरीके से निष्क्रिय किया, जिससे नुकसान कम हुआ. अब सेना L/70 गनों की क्षमता को और बढ़ाना चाहती है, ताकि वे छोटे से छोटे निगरानी और हमले करने वाले ड्रोन्स को भी खत्म कर सकें.

यह भी पढ़ें: भारतीय मिसाइलों से खौफ में PAK... ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमलों से बचने के लिए बना रहा छोटे-छोटे आतंकी कैंप

नया रडार सिस्टम: ADFCR-DD

इसके लिए सेना एक खास फायर कंट्रोल रडार (FCR) खरीदने की योजना बना रही है, जो निम्नलिखित फीचर्स के साथ आएगा...

  • सर्च रडार और ट्रैक रडार: दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को ढूंढने और ट्रैक करने में मदद करेगा.
  • फायर कंट्रोल सिस्टम (FCS): रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम से जानकारी लेकर गन को सटीक निशाना लगाने में मदद करेगा.
  • इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम (EOFCS): दोस्त-दुश्मन पहचानने की क्षमता के साथ.
  • लेजर रेंज फाइंडर और पावर सप्लाई: सटीक दूरी मापने और रडार को चलाने के लिए.
  • वजन और गतिशीलता: यह रडार हल्का होगा और एक ही 4x4 वाहन पर लगाया जा सकेगा. यह कम से कम दो L/70 या उनके उत्तराधिकारी गन को नियंत्रित कर सकेगा.
  • विशेष तकनीक: यह एक्टिव अरे रडार टेक्नोलॉजी और डिजिटल बीम फॉर्मिंग पर आधारित होगा. इसमें ट्रैक व्हाइल स्कैन (TWS) और जामिंग (इलेक्ट्रॉनिक बाधा) के खिलाफ काम करने की क्षमता होगी.

इस रडार से मिली जानकारी वी एसएचओआरएडीएस (बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली) को भी भेजी जाएगी, ताकि मिसाइल सिस्टम भी दुश्मन को निशाना बना सकें.

यह भी पढ़ें: 144 मिसाइलों से लैस विध्वंसक बर्बाद कर देगा दुश्मन की नेवी... क्यों खास है भारत का 'प्रोजेक्ट 18'

लागत और समयसीमा

सेना ने 12, 24, 36 और 48 सिस्टम की लागत का अनुमान मांगा है. इसके साथ ही डिलीवरी का समय और ऑफर के बाद सबसे जल्दी ट्रायल शुरू करने की तारीख भी पूछी गई है. सभी शॉर्टलिस्टेड सिस्टम को भारत में "नो कॉस्ट नो कमिटमेंट" के आधार पर ट्रायल से गुजरना होगा. ये ट्रायल वास्तविक परिस्थितियों में किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम काम के लायक हैं.

ड्रोन से निपटने की बढ़ती जरूरत

सेना का इस ADFCR-DD सिस्टम पर फोकस दिखाता है कि ड्रोन्स से निपटने की क्षमता को अब प्राथमिकता दी जा रही है. आधुनिक युद्ध में ड्रोन्स और स्वॉर्म सिस्टम तेजी से बढ़ रहे खतरे हैं. सेना इसे गंभीरता से ले रही है. ऑपरेशन सिंदूर में पुराने हथियारों की सफलता के बाद नई तकनीक के साथ इन्हें और मजबूत करना जरूरी हो गया है.

---- समाप्त ----
