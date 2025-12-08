scorecardresearch
 
कैसे करते हैं दुश्मन के फाइटर जेट का फायर कंट्रोल रडार लॉक? चीन ने जापान को फंसाया

चीन-जापान के फाइटर जेट एक-दूसरे पर फायर कंट्रोल रडार लॉक कर रहे हैं. यह मिसाइल दागने से ठीक एक कदम पहले की कार्रवाई है. 2025 में 300 से ज्यादा बार हुआ, सबसे करीब 18 किमी पर. एक गलती हुई तो मिनटों में बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है. यह हवा में बंदूक तानने जैसा खतरनाक खेल है.

ये कंप्यूटर स्क्रीन पर विमान को लॉक करने का सिमुलेशन इमेज है. (Photo: Getty)
ये कंप्यूटर स्क्रीन पर विमान को लॉक करने का सिमुलेशन इमेज है. (Photo: Getty)

पूर्वी चीन सागर और ताइवान के आसपास पिछले कुछ सालों में चीन और जापान के फाइटर जेट एक-दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं. कई बार खबर आती है कि चीनी J-10, J-16 या J-20 जेट ने जापानी F-15 या F-35 जेट पर फायर कंट्रोल रडार लॉक कर लेते हैं. जापान इसे बहुत गंभीर और खतरनाक मानता है. 

6 दिसंबर को पूर्वी चीन सागर में दो चीनी J-15 फाइटर जेट ने जापानी F-15 जेट पर दो बार फायर कंट्रोल रडार लॉक किया. यह ओकिनावा के पास मियाको द्वीप के ऊपर हुआ, जहां ताइवान विवाद के कारण तनाव पहले से ही चरम पर है. जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने इसे बहुत खेदजनक और खतरनाक बताया.

यह भी पढ़ें: इजरायली कंपनी की अडानी ग्रुप के साथ डील, जल्द मिलेंगी हजारों LMG-कार्बाइन

यह पहली बार माना जा रहा है जब चीनी विमान ने जापानी सैन्य विमानों पर ऐसा सीधा रडार फोकस किया है. जापान ने तुरंत चीन के राजदूत को बुलाकर विरोध दर्ज कराया. ऑस्ट्रेलिया ने भी शांति की अपील की, जबकि अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है लेकिन पीछे से जापान का साथ दे रहा है. आखिर यह रडार लॉक होता क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों है?

fire-control radar lock

रडार लॉक आखिर होता कैसे है? 

लड़ाकू जेट में दो मुख्य रडार होते हैं...

  • सर्च रडार (Search Radar)...  यह चौड़ा बीम (wide beam) फेंकता है, जैसे टॉर्च की चौड़ी रोशनी. 200-300 किलोमीटर तक देख सकता है, लेकिन सटीक नहीं होता. इसे चालू रखना बिल्कुल सामान्य बात है.
  • फायर कंट्रोल रडार (Fire Control Radar – FC Radar)... यह बहुत पतला और तेज बीम (narrow beam) फेंकता है, जैसे लेजर पॉइंटर.

यह दो काम करता है... लगातार दूरी मापता है (Continuous Wave Illuminator). लक्ष्य की सटीक दिशा, ऊंचाई और स्पीड पता करता है. जब पायलट लॉक बटन दबाता है, तो रडार का बीम सिर्फ एक ही विमान पर केंद्रित हो जाती है. हर मिली-सेकंड में हजारों बार उस पर रेडियो तरंगें भेजता और प्राप्त करता है. इसी को लॉक-ऑन कहते हैं.

यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका में 60 हजार से ज्यादा पेंग्विन भूख से मर गए... वजह- सारडीन मछली का गायब होना

दूसरे जेट को कैसे पता चलता है कि उस पर लॉक हुआ है?

हर आधुनिक जेट में RWR (Radar Warning Receiver) लगा होता है. जैसे ही कोई फायर कंट्रोल रडार उस पर लॉक करता है...

fire-control radar lock
दुश्मन का विमान कॉकपिट के रडार पर दिखता है और मिसाइलों की जानकारी भी देता है. (Photo: Getty)

कॉकपिट में तेज 'बीं-बीं-बीं' आवाज शुरू हो जाती है. स्क्रीन पर लाल हीरा (Diamond) चमकने लगता है. दिशा दिखाई देती है कि लॉक कहां से आ रहा है. रडार का प्रकार भी दिख जाता है, मिसाल के लिए चीनी KLJ-7A या जापानी J/APG-1. पायलट को 2-3 सेकंड में पता चल जाता है कि मुझ पर मिसाइल आने वाली है.

खतरे का वैज्ञानिक पहलू: एस्केलेशन चेन और मानवीय फैक्टर

प्रतिक्रिया समय की सीमा: न्यूरोसाइंस के अनुसार, पायलट का ब्रेन 200-300 मिलीसेकंड में खतरे को प्रोसेस करता है. लॉक के बाद सिर्फ 5-8 सेकंड में मिसाइल (जैसे PL-15, 200 किमी रेंज, मैक 4 स्पीड) दागी जा सकती है. इसमें हाई G-फोर्स (9G) टर्न से ब्लड फ्लो ब्रेन में रुक जाता है, जिससे फैसला लेना मुश्किल होता है.

यह भी पढ़ें: एक ही ऑर्बिट में दोनों का नया स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष में भी दिखेगा भारत-रूस का याराना

इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर: जैमिंग से रडार सिग्नल को 50-70% कमजोर किया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों तरफ AESA (एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे) रडार हैं तो बर्न-थ्रू हो जाता है – सिग्नल इतना मजबूत कि जैमिंग फेल हो जाती है.

साइकोलॉजिकल प्रभाव: लगातार लॉक से पायलट का स्ट्रेस हार्मोन (कोर्टिसोल) बढ़ता है, जो गलत फैसला लेने का कारण बन सकता है. 2025 की घटना में जापानी F-15 ने इमरजेंसी मैन्यूवर किया, लेकिन करीब 15 किमी दूरी पर थे.

fire-control radar lock
ये है फाइट जेट में लगने वाला AESA रडार. (Photo: Getty)

चीन और जापान के बीच 2023-2025 में क्या-क्या हुआ?

जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार...

  • 2023 में - 199 बार चीनी जेट ने जापानी जेट पर FC रडार लॉक किया  
  • 2024 में - 247 बार  
  • 2025 (जनवरी से नवंबर तक) - 312 बार (नया रिकॉर्ड)

सबसे खतरनाक घटना

22 मई 2025 – एक चीनी J-20 स्टेल्थ जेट ने जापानी F-35A पर सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी से 28 सेकंड तक रडार लॉक रखा. जापानी पायलट ने इमरजेंसी में सुपरसॉनिक स्पीड से भागना पड़ा.

यह भी पढ़ें: एक बार में पूरा एयरबेस कर सकता है तबाह... उस बम की है ये ताकत, जो रूस दे सकता है भारत को

अगर गलती से मिसाइल छूट गई तो क्या होगा?

  • एक मिसाइल- एक जेट गिरेगा.  
  • दूसरा देश जवाब में 10 मिसाइलें दागेगा.  
  • 30 मिनट में 50-60 जेट हवा में लड़ने लगेंगे.  
  • अमेरिका जापान की मदद करेगा (अमेरिका-जापान सुरक्षा संधि).  
  • ताइवान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस भी शामिल हो सकते हैं.  
  • परमाणु हथियारों वाला युद्ध शुरू होने की संभावना भी बन सकती है. 

दोनों देश इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? 

हॉटलाइन शुरू करें (जैसे भारत-चीन के बीच है). 50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ही उड़ान भरने का नियम फॉलो करें. रडार लॉक करने से पहले रेडियो पर चेतावनी देना अनिवार्य करें.

फायर कंट्रोल रडार लॉक कोई मजाक नहीं है. यह हवा में बंदूक तानने जैसा है. जब तक चीन और जापान के बीच विश्वास नहीं बनेगा, तब तक पूर्वी चीन सागर में कभी भी एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा युद्ध शुरू कर सकती है.

---- समाप्त ----
