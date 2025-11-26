scorecardresearch
 

ड्रोन गिराया, बंकर संभाले, 250 लोगों को बचाया... LoC के पास ऑपरेशन सिंदुर के दौरान दिखाई वीरता, CISF के 19 जवान सम्मानित

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू-कश्मीर के उरी में पाकिस्तानी फायरिंग के बीच CISF के 19 जवानों ने लगभग 250 लोगों की जान बचाई. इसी बहादुरी के लिए उन्हें डीजी डिस्क से सम्मानित किया गया.

पाकिस्तानी फायरिंग के बीच 250 लोगों को बचाने वाले 19 CISF जवानों को मिला वीरता सम्मान (Photo: @CISFHQrs)
पाकिस्तानी फायरिंग के बीच 250 लोगों को बचाने वाले 19 CISF जवानों को मिला वीरता सम्मान (Photo: @CISFHQrs)

जम्मू-कश्मीर के एलोसी से सटे उरी इलाके में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान CISF के जवानों ने जो काम किया, वह सच में अद्भुत रहा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6–7 मई की रात पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद CISF के 19 जवान लोगों की जान बचाने के लिए पूरे इलाके में दौड़ते रहे. 

इन जवानों ने लगभग 250 लोगों को घर-घर जाकर बाहर निकाला, जिनमें महिलाएं, बच्चे, NHPC के कर्मचारी और उनके परिवार भी शामिल थे.

फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जवानों ने बंकर भी ठीक किए, कम्युनिकेशन सिस्टम संभाला और जरूरतमंद लोगों को तुरंत मदद दी. दुश्मन का एक ड्रोन भी नीचे गिराया और हथियारों को सुरक्षित जगह पर रखा ताकि किसी तरह का नुकसान न हो. 

उनकी इस बहादुरी ने सिर्फ लोगों की जान ही नहीं बचाई, बल्कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा भी की.

यह सम्मान इसलिए और खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर उसी आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें पहलगाम में 26 लोग मारे गए थे. CISF की ये टीम लगातार खतरे के बीच काम करती रही और जब वक्त आया, तो उन्होंने दिखा दिया कि असली बहादुरी कैसी होती है. इन्हीं कारणों से 19 जवानों को डीजी डिस्क सम्मान दिया गया है.

CISF के बहादुर जवानों को सम्मान

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जिन कर्मियों को सम्मानित किया गया है, उनमें कमांडिंग ऑफिसर रवि यादव, डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट सुभाष कुमार, इंस्पेक्टर दीपक कुमार झा, सब-इंस्पेक्टर अनिल कुमार और दीपक कुमार शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: भारत के सबूतों की अनदेखी, PAK के झूठ पर भरोसा... ऑपरेशन सिंदूर पर USCC रिपोर्ट डीपस्टेट का नया टूल है?

इसके अलावा, सहायक सब-इंस्पेक्टर राजीव कुमार और सुखदेव सिंह, और हेड कॉन्स्टेबल मनोज कुमार शर्मा, राम लाल और गुरजीत सिंह को भी यह सम्मान दिया गया.

कांस्टेबल सुशील वी. कांबले, रज़ीक रफ़ीक, रविंद्र वानखेडे, त्रिदेव चकमा, सोहन लाल, मुजीद अहमद, महेश कुमार और संदेनेबोइना राजू को भी डिस्क अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

लगभग 1.80 लाख कर्मियों की ताक़त वाला CISF देश की महत्वपूर्ण सरकारी और निजी संस्थाओं, 70 से ज्यादा सिविल एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर और स्पेस सुविधाओं की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी संभालता है.

