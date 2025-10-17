scorecardresearch
 

त्रिपुरा में तीन एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन, मालगाड़ी से 2 करोड़ का प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, गुरुवार को राजकीय रेलवे पुलिस बल (GRP), सीमा शुल्क विभाग और विशेष कार्य बल (STF) ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया था.

पकड़ी गई खेप की कीमत 2 करोड़ बताई गई है (फोटो-ITG)
त्रिपुरा के जिरानिया रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी से लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य का प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है. इस बरामदगी की जानकारी स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार को दी.

लोकल पुलिस ने इस सिलसिले में बताया कि यह बरामदगी गुरुवार शाम लगभग 4.30 बजे शुरू हुए और शुक्रवार तड़के समाप्त हुए तलाशी अभियान के बाद हुई. जिसे विभागीत स्तर पर बड़ी सफलता माना जा रहा है.

त्रिपुरा पुलिस ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है, 'मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, गुरुवार को राजकीय रेलवे पुलिस बल (GRP), सीमा शुल्क विभाग और विशेष कार्य बल (STF) ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया था.'

पुलिस की विज्ञप्ति के मुताबिक, बताया गया है, 'समन्वित छापेमारी के दौरान, टीमों ने पश्चिमी त्रिपुरा के जिरानिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी दो मालगाड़ियों के डिब्बों से प्रतिबंधित एस्क्यूफ सिरप (प्रत्येक 100 मिलीलीटर) की 90,000 बोतलें बरामद कीं हैं."

पीटीआई के अनुसार, इस जब्ती के संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

---- समाप्त ----
