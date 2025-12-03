बेरोजगारी, दहेज का लालच और गमछे से मर्डर... दहला देगी PubG वाले कातिल पति की खूनी करतूत

Rewa Neha Patel Murder Case: मध्य प्रदेश के रीवा की शांत गलियों में एक ऐसा खूनी कांड हुआ है, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया. महज छह महीने पहले जिस लड़की ने सात फेरे लेकर एक घर में नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी नवविवाहिता की लाश उसके कमर में मिली है. आरोप है कि बेरोजगारी, दहेज का लालच और मोबाइल गेम पबजी की अंधी लत में डूबे पति ने अपने ही हाथों से ही अपने सपनों के घर को मौत का घर बना दिया. पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी ने खुद अपने साढ़ू को मैसेज भेजकर इस वारदात की जिम्मेदारी भी ली. हत्या की ये कहानी दहलाने वाली है.

नई नवेली दुल्हन की मौत से हड़कंप

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया. घर के अंदर महिला की लाश मिलने के बाद पुलिस और परिजन दोनों सकते में आ गए. मृतका की पहचान 24 वर्षीय नेहा पटेल के रूप में हुई. शुरुआती जांच में सामने आया कि नेहा की हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उसके ही पति ने की है. यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया है. अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

छह महीने पहले हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, नेहा की शादी 5 मई 2025 को हिंदू रीति-रिवाज के साथ गुढ़वा निवासी रंजीत पटेल के साथ हुई थी. शादी को अभी केवल छह महीने ही हुए थे, लेकिन दोनों के बीच बीते कुछ महीनों से लगातार विवाद बढ़ रहा था. सात फेरे लेकर साथ निभाने का वादा करने वाले पति ने ही इस रिश्ते को खून से दागदार कर दिया. परिवार का कहना है कि नेहा शादी के बाद से ही मानसिक और भावनात्मक तनाव झेल रही थी.

पति की पबजी के लिए दीवानगी

घरवालों और पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी रंजीत पटेल को मोबाइल गेम PUBG की ऐसी लत थी कि वह पूरे दिन उसी में डूबा रहता था. न नौकरी की चिंता थी, न घर गृहस्थी की जिम्मेदारी. वह घंटों गेम खेलता और किसी भी बात पर चिढ़ जाता था. नेहा उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह हर बार बहस या लड़ाई पर उतर आता था.

दहेज को लेकर बनाया था दबाव

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रंजीत लगातार नेहा और उसके मायकेवालों पर दहेज लाने का दबाव बनाता था. मायके की स्थिति ठीक न होने से वे उसकी मांगें पूरी नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में रंजीत अक्सर नेहा पर गुस्सा उतारता और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. दहेज विवाद ने उनके रिश्ते को और ज्यादा कड़वा कर दिया था.

घर का कोई भी काम नहीं करता था पति

रंजीत न तो कोई रोजगार करता था और न ही परिवार के किसी काम में हाथ बंटाता था. घरवालों के अनुसार, वह सुबह उठते ही फोन में गेम खेलने लगता था और देर रात तक उसी में खोया रहता था. नेहा कई बार उसे नौकरी करने और जिम्मेदारियां समझने की बात कहती, लेकिन वह हर बार बात टाल देता था. इससे दोनों के बीच तनाव और गहरा होता चला गया.

घटना वाली रात फिर हुआ था झगड़ा

पड़ोसियों और परिवार की जानकारी के अनुसार घटना वाली रात भी पति–पत्नी के बीच तीखी बहस हुई थी. वजह वही पबजी खेलने की लत और बेरोजगारी थी. नेहा ने रंजीत को समझाया कि उसे गेम छोड़कर नौकरी करनी चाहिए, लेकिन यह बात रंजीत को नागवार गुजरी. रात करीब 11 बजे दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर से शोर भी सुनाई दिया.

गुस्से में वहशीपन

आरोप है कि इसी बहस के दौरान रंजीत ने अपना आपा खो दिया. वह पबजी गेम रोकने की बात से इतना भड़क गया कि उसने घर में रखा गमछा उठाया और नेहा का गला घोंट दिया. पुलिस का कहना है कि हत्या पूरी योजना से नहीं बल्कि आवेश में की गई, लेकिन क्रूरता किसी प्लान्ड मर्डर से कम नहीं थी. गला दबने से नेहा की मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद आरोपी का चौंकाने वाला कदम

हत्या करने के बाद रंजीत ने ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. उसने अपने साढ़ू को खुद मैसेज भेजकर बता दिया कि उसने नेहा की हत्या कर दी है. यह मैसेज पुलिस जांच की पहली अहम कड़ी बन गया. साढ़ू ने तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लिया.

मायकेवालों का रो-रोकर बुरा हाल

पुलिस के पहुंचने तक नेहा का शव कमरे में पड़ा था. गले पर गमछे के निशान साफ दिखाई दे रहे थे. घर का नजारा देखकर नेहा के मायकेवाले टूट गए. मां और भाई का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार का कहना है कि नेहा लंबे समय से पति की हरकतों से परेशान थी, लेकिन परिवार ने शादी बचाने के लिए इसे ज्यादा तूल नहीं दिया.

मौके से मिले महत्वपूर्ण सुराग

पुलिस ने घर से कई अहम सबूत जुटाए हैं. जिसमें संदिग्ध गमछा, मोबाइल फोन और चैट रिकॉर्ड शामिल हैं. रंजीत का मोबाइल जब्त कर उसके PUBG गेम रिकॉर्ड और हालिया चैट हिस्ट्री की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या के समय रंजीत नशे में तो नहीं था.

फरार रंजीत की तलाश जारी

हत्या की जानकारी मैसेज पर भेजने के बाद आरोपी रंजीत अपने घर से फरार हो गया. पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं. टीम ने रीवा, सतना और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है. संभावना है कि वह अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहां छिपा हो सकता है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मृतका का पोस्टमार्टम रीवा मेडिकल कॉलेज में कराया गया है. शुरुआती रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई है. विस्तृत रिपोर्ट में यह भी पता चलेगा कि हत्या से पहले कोई झड़प, मारपीट या प्रताड़ना हुई थी या नहीं. पुलिस इन रिपोर्ट्स को आगे की कार्रवाई में आधार बनाएगी.

परिवार को इंसाफ की उम्मीद

नेहा के मायकेवालों ने आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की है. उनका कहना है कि छह महीने की शादी में ही उनकी बेटी की जिंदगी नरक बन गई थी. इस वारदात ने दहेज, बेरोजगारी और मोबाइल गेम की लत जैसे मुद्दों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है. पुलिस पर जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दबाव है.

(रीवा से हरिओम सिंह का इनपुट)

