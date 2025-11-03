scorecardresearch
 

Feedback

दो कत्ल, एक कातिल और खौफनाक कुबूलनामा... गुजरात में हुए डबल मर्डर की हैरान करने वाली कहानी

नवसारी में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पुलिस को भी सन्न कर दिया. नेशनल हाइवे 48 के पास बंद पड़ी राइस मिल के खंडहर में मिली महिला की लाश की जांच ने तीन महीने पुराना राज खोल दिया. आरोपी ने कबूल किया कि जो लाश मिली है वो उसकी प्रेमिका की है. उसी जगह उसने अपनी पत्नी को भी मारा था.

Advertisement
X
गुजरात के नवसारी में दोहरा हत्याकांड के बाद हड़कंप मच गया है. (Photo: ITG)
गुजरात के नवसारी में दोहरा हत्याकांड के बाद हड़कंप मच गया है. (Photo: ITG)

गुजरात के नवसारी में पुलिस ने एक ऐसे सनसनीखेज डबल मर्डर केस का खुलासा किया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. नेशनल हाइवे 48 के पास बुधवार को एक महिला का निर्वस्त्र खून से लथपथ शव मिला था. इसकी जांच के दौरान हत्यारोपी की गिरफ्तारी हुई. उससे पूछताछ के दौरान हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ. आरोपी ने एक नहीं दो हत्याएं की थीं. पहले अपनी पत्नी को मारा था, फिर अपनी प्रेमिका को और दोनों की लाश एक ही जगह पर फेंक दिया था. 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये वारदात 29 अक्टूबर (बुधवार) की है. नवसारी के पास स्थित सालों से बंद पड़ी राइस मिल के खंडहर में एक युवक ने महिला का शव देखा. वह नग्न अवस्था में थी और उसका शरीर खून से सना हुआ था. युवक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. कुछ ही देर में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. महिला के शव को कब्जे में लेकर फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया. इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास के 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसी फुटेज के जरिए पुलिस कुछ ही घंटों में आरोपी तक पहुंच गई. उसका नाम था फैजल नासिर पठान है, जो बारडोली का रहने वाला है. पुलिस की पूछताछ में फैजल ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई. आरोपी ने बताया कि वर्तमान में जो शव मिला है, वो उसकी दोस्त रिया का है. उसने कहा कि रिया से उसकी दोस्ती करीब एक साल पहले हुई थी.

सम्बंधित ख़बरें

son killed father
'आपकी शराब पीने की आदत से मैं तंग आ चुका हूं', गुस्से में बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला 
Operation Trishul Pakistan scared
भारत की 'एक्सरसाइज त्रिशूल'... क्या डरा हुआ PAK, पहले नोटैम फिर नौसेना के लिए दी वॉर्निंग 
National unity day celebrated with grandeur in Kevadia
धूमधाम से मना राष्ट्रीय एकता दिवस, PM मोदी ने दिलाई शपथ, देखें गुजरात आजतक 
Surat news
सूरत में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ 
हर ग्राहक से लेते थे 5-6 हजार रुपये. (Photo: Screengrab)
सूरत में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, युगांडा और थाईलैंड की लड़कियों से कराया जाता था देह व्यापार... 4 गिरफ्तार 
Advertisement

दोनों अक्सर मिलते थे. 28 अक्टूबर (मंगलवार) को भी वे दोनों बंद पड़ी राइस मिल के उसी खंडहर में मिले थे. वहां पैसों के लेनदेन को लेकर झगड़ा हुआ. उसी झगड़े में फैजल ने रिया की हत्या कर दी. लेकिन यहीं से कहानी में आया वो मोड़ जिसने इस केस को डबल मर्डर बना दिया. पुलिस को फैजल पर शक हुआ. उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया. उसने बताया कि तीन महीने पहले अपनी पत्नी सुहाना को भी मारकर फेंक दिया था. 

फैजल पुलिस को उसी खंडहर में लेकर गया, जहां उसने सुहाना की हत्या की थी. पुलिस ने जब वहां तलाशी ली, तो उन्हें एक कंकाल मिला. जांच में पुष्टि हुई कि वह फैजल की पत्नी सुहाना का ही था. शव को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. जांच में सामने आया कि फैजल की शादी सुहाना से हुई थी, लेकिन उसके परिवारवालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों से मनमुटाव चल रहा था. इस वजह से जुलाई में दोनों अलग हो गए.

इसी दौरान फैजल ने सुहाना को झांसे में लेकर खंडहर में बुलाया. वहां उसकी हत्या कर शव को छिपा दिया. तीन महीने तक सुहाना की गुमशुदगी रहस्य बनी रही, लेकिन जब उसी जगह रिया का शव मिला, तो पूरा सच बाहर आ गया. फैजल ने पुलिस को बताया कि रिया के साथ पैसों को लेकर बहस हुई थी. गुस्से में उसने उसे भी उसी खंडहर में मार डाला, जहां तीन महीने पहले वह अपनी पत्नी को खत्म कर चुका था. फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement