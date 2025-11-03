दो कत्ल, एक कातिल और खौफनाक कुबूलनामा... गुजरात में हुए डबल मर्डर की हैरान करने वाली कहानी

गुजरात के नवसारी में पुलिस ने एक ऐसे सनसनीखेज डबल मर्डर केस का खुलासा किया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. नेशनल हाइवे 48 के पास बुधवार को एक महिला का निर्वस्त्र खून से लथपथ शव मिला था. इसकी जांच के दौरान हत्यारोपी की गिरफ्तारी हुई. उससे पूछताछ के दौरान हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ. आरोपी ने एक नहीं दो हत्याएं की थीं. पहले अपनी पत्नी को मारा था, फिर अपनी प्रेमिका को और दोनों की लाश एक ही जगह पर फेंक दिया था.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये वारदात 29 अक्टूबर (बुधवार) की है. नवसारी के पास स्थित सालों से बंद पड़ी राइस मिल के खंडहर में एक युवक ने महिला का शव देखा. वह नग्न अवस्था में थी और उसका शरीर खून से सना हुआ था. युवक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. कुछ ही देर में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. महिला के शव को कब्जे में लेकर फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया. इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास के 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसी फुटेज के जरिए पुलिस कुछ ही घंटों में आरोपी तक पहुंच गई. उसका नाम था फैजल नासिर पठान है, जो बारडोली का रहने वाला है. पुलिस की पूछताछ में फैजल ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई. आरोपी ने बताया कि वर्तमान में जो शव मिला है, वो उसकी दोस्त रिया का है. उसने कहा कि रिया से उसकी दोस्ती करीब एक साल पहले हुई थी.

दोनों अक्सर मिलते थे. 28 अक्टूबर (मंगलवार) को भी वे दोनों बंद पड़ी राइस मिल के उसी खंडहर में मिले थे. वहां पैसों के लेनदेन को लेकर झगड़ा हुआ. उसी झगड़े में फैजल ने रिया की हत्या कर दी. लेकिन यहीं से कहानी में आया वो मोड़ जिसने इस केस को डबल मर्डर बना दिया. पुलिस को फैजल पर शक हुआ. उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया. उसने बताया कि तीन महीने पहले अपनी पत्नी सुहाना को भी मारकर फेंक दिया था.

फैजल पुलिस को उसी खंडहर में लेकर गया, जहां उसने सुहाना की हत्या की थी. पुलिस ने जब वहां तलाशी ली, तो उन्हें एक कंकाल मिला. जांच में पुष्टि हुई कि वह फैजल की पत्नी सुहाना का ही था. शव को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. जांच में सामने आया कि फैजल की शादी सुहाना से हुई थी, लेकिन उसके परिवारवालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों से मनमुटाव चल रहा था. इस वजह से जुलाई में दोनों अलग हो गए.

इसी दौरान फैजल ने सुहाना को झांसे में लेकर खंडहर में बुलाया. वहां उसकी हत्या कर शव को छिपा दिया. तीन महीने तक सुहाना की गुमशुदगी रहस्य बनी रही, लेकिन जब उसी जगह रिया का शव मिला, तो पूरा सच बाहर आ गया. फैजल ने पुलिस को बताया कि रिया के साथ पैसों को लेकर बहस हुई थी. गुस्से में उसने उसे भी उसी खंडहर में मार डाला, जहां तीन महीने पहले वह अपनी पत्नी को खत्म कर चुका था. फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस जांच कर रही है.

