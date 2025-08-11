scorecardresearch
 

धर्मस्थला में साइट 16 तक पहुंची खुदाई, लेकिन साइट 13 पर क्यों रुका है काम? उलझती जा रही गुत्थी

धर्मस्थला में साइट 13 पर खुदाई नहीं की गई है (फोटो- ITG)
Dharmasthala Mass Burial Case SIT Investigation: कर्नाटक के धर्मस्थला में सामूहिक रूप से कई लाशों को दफ़न किए जाने मामले में साइट 13 का रहस्य और गहराता जा रहा है. असल में इस मामले की जांच में जुटी एसआईटी (SIT) ने साइट 16 तक खुदाई पूरी कर ली है, लेकिन साइट 13 पर काम अचानक रोक दिया गया. यह वही जगह है, जिसके बारे में नकाबपोश सफाईकर्मी ने दावा किया था कि यहां सबसे ज्यादा लाशें दफन की गई हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस संवेदनशील स्थल पर खुदाई क्यों नहीं हो रही? 

सियासत में तूफान
धर्मस्थला कांड अब कर्नाटक की राजनीति में भी तूफ़ान बनता जा रहा है. एक ओर SIT की लगातार खुदाई और तलाशी जारी है, तो दूसरी ओर नेताओं के बयान, रैलियों के ऐलान और सांप्रदायिक आरोप-प्रत्यारोप ने विवाद को और हवा दे दी है. बाहुबली हिल्स से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह इस रहस्यमय मामले की गूंज सुनाई दे रही है. 

बाहुबली पहाड़ियों में खुदाई
धर्मस्थला सामूहिक दफ़नाने के मामले में SIT की खोज शनिवार को फिर विफल रही. नई सूचनाओं के आधार पर बाहुबली पहाड़ियों में एक सूखे पेड़ के नीचे 10 फीट गहरी और 20 फीट चौड़ी खाई खोदी गई, लेकिन वहां से कोई लाश या मानव अवशेष नहीं मिले.

साइट नंबर 13 पर नहीं हुई खुदाई
SIT ने पहले से चिह्नित साइट नंबर 16 से करीब 15 फीट दूर एक तलाशी अभियान चलाया, मगर वहां भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा. अब तक 16 अलग-अलग स्थानों पर खुदाई हो चुकी है, जिनमें साइट नंबर 6 और 11 पर कंकाल के अवशेष मिले थे, जबकि साइट 13 पर तकनीकी दिक्कतों के कारण खुदाई और सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था. साइट 13 ही वो जगह है, जहां नकाबपोश पूर्वकर्मचारी ने सबसे ज्यादा लाशों को दफनाने का दावा किया है.

चश्मदीद महिला का दावा
उधर, इस मामले में एक ऐसी महिला भी सामने आई है, जिसने नकाबपोश पूर्व कर्मचारी के दावे को पुख्ता कर दिया है. उस महिला गवाह का कहना है कि उसने एक बार पूर्व सफाई कर्मचारी को खुद लाश दफनाते हुए देखा था. एसआईटी उस महिला के बयान की तस्दीक कर रही है.

भाजपा विधायक का बयान
चिक्कबल्लापुरा जिले के गौरीबिदनूर से भाजपा विधायक एसआर विश्वनाथ ने कहा कि धर्मस्थला के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने 16 अगस्त को येलहंका से धर्मस्थला तक ‘धर्मस्थला चलो’ रैली निकालने की घोषणा की, जिसमें भगवा झंडों से सजी 200 से अधिक कारें शामिल होंगी.

नकाबपोश पर गुस्सा, फांसी की मांग
भाजपा विधायक विश्वनाथ ने नकाबपोश व्यक्ति के उस दावे पर नाराज़गी जताई, जिसमें उसने बलात्कार और हत्या के पीड़ितों को दफनाने की बात कही थी. विधायक ने कहा कि अगर वह सच बोल रहा है तो उसे सबसे पहले फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि वह अपराध में सहभागी है.

पूर्व डिप्टी सीएम का आरोप
शिवमोग्गा में पूर्व उपमुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि धर्मस्थल में सैकड़ों शव दफनाने का दावा झूठा है और हिंदू समुदाय का अपमान है. उन्होंने राज्य सरकार से अज्ञात व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने और उसके पीछे काम करने वाले तत्वों का पता लगाने की मांग की.

सबूत मिटाने की साज़िश
लापता एमबीबीएस छात्रा अनन्या भट की मां के वकील मंजूनाथ एन ने SIT पर आरोप लगाया कि बाहुबली हिल्स वन क्षेत्र में जानबूझकर ताज़ा मिट्टी और मलबा डालकर सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई है. हालांकि SIT का कहना है कि जिस जगह खुदाई की गई, वह लैंडफिल नहीं थी.

तीन यूट्यूबर्स पर हमला, छह गिरफ्तार
धर्मस्थल के पंगाला इलाके में 6 अगस्त को तीन यूट्यूबर्स और एक कैमरामैन पर हमले के बाद दो समूहों के बीच झड़प हुई थी. इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों- पद्मप्रसाद, सुहास, गुरुप्रसाद, शशिकुमार, कलंदर और चेतन को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया.

पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज
बेलथांगडी पुलिस ने पत्रकार वसंत गिलियार के खिलाफ फेसबुक पोस्ट को लेकर मामला दर्ज किया है. आरोप है कि उनकी पोस्ट सांप्रदायिक द्वेष फैलाने वाली थी, जिसमें धर्मस्थल के नक्शे में मस्जिदों की संख्या लाल रंग से दर्शाई गई थी.

SIT जांच जारी, विवाद बढ़ता जा रहा है
धर्मस्थल सामूहिक दफ़न मामले में SIT की जांच लगातार जारी है, लेकिन अब तक ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं. दूसरी ओर, राजनीतिक बयानबाज़ी और सांप्रदायिक विवाद इस मामले को और गर्मा रहे हैं.

