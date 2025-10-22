बेंगलुरु में खौफनाक घटना, नशे में धुत पांच लोगों ने घर में घुसकर महिला से किया गैंगरेप, तीन गिरफ्तार

बेंगलुरु ग्रामीण के गंगोंदनहल्ली गांव में देर रात एक महिला से तीन युवकों द्वारा गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है. यह घटना बुधवार रात करीब 9:30 बजे से लेकर आधी रात 12:15 बजे के बीच हुई.

जानकारी के अनुसार, आरोपी शराब के नशे में थे. उन्होंने महिला के घर का दरवाजा खटखटाया और जब उसने दरवाजा खोला तो वे जबरन अंदर घुस गए. आरोपियों ने उसे पास के कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप किया.

जबरन घर में घुसकर महिला से गैंगरेप

पीड़िता मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली है और बेंगलुरु में किराए पर रह रही थी. घटना के बाद उसने तुरंत मदनायकनहल्लि थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने रेप के बाद महिला के दो मोबाइल फोन और ₹25,000 नकद भी लूट लिए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया.

इस घटना पर बेंगलुरु ग्रामीण के एसपी सीके बाबा ने बताया कि पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य अभी फरार हैं. उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम बनाई गई है और तलाशी अभियान जारी है.

Advertisement

तीन गिरफ्तार, दो की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि बाकी आरोपियों के ठिकाने का पता चल सके. यह मामला इलाके में दहशत का कारण बना हुआ है.



---- समाप्त ----