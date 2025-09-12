लखनऊ से दो बच्चों का अपहरण, यूपी पुलिस ने 24 घंटे में बरामद किए मासूम, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ से अपहरण किए गए दो बच्चों को 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया. पीड़ित बच्चों की उम्र क्रमश: 10 और 12 साल है. पुलिस ने इस सिलसिले में 19 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने बच्चों के परिवार से उन्हें छोड़ने के एवज में कुल 20 लाख रुपए की मांग की थी.

थाना प्रभारी (एसएचओ) सुभाष चंद्र सरोज ने बताया कि गुरुवार रात आलमबाग थाना क्षेत्र से प्रद्युम्न (10) और अर्जुन (12) नामक दो बच्चे अचानक अपने घर से लापता हो गए. दोनों साइकिल से निकले थे लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे. दोनों बच्चों में से एक के पिता रिक्शा चालक हैं, जबकि दूसरे के पिता बाइक मैकेनिक हैं.

गायब बच्चों के परिजनों ने आलमबाग थाने में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. शुक्रवार सुबह उनको मोबाइल पर एक टेक्स्ट संदेश मिला, जिसमें प्रति बच्चे 10-10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और तलाशी अभियान तेज कर दिया.

पुलिस टीम ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बच्चों को साइकिल पर ले जाता हुआ दिखा. इसी आधार पर संदिग्ध की पहचान हुई. उसका पता लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकरनाथ में लगाया गया. वहां पुलिस भेजी गई, जिसने बच्चों को बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी का नाम विजय शर्मा (19) है. वो सीतापुर का रहने वाला है. पिछले कुछ वक्त से लखनऊ के पटेल नगर में रह रहा था. पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. बच्चों के बरामद होने से उनके परिवार ने राहत की सांस ली है.

---- समाप्त ----