असम में स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ गैंगरेप, अधमरी हालत में मिली पीड़िता

असम में एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की दिल दहला देने वाली घटना ने लोगों को झकझोर दिया. स्कूल से घर लौटते समय तीन दरिंदों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, जबकि पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है.

असम के तिनसुकिया सातवीं कक्षा की छात्रा बनी दरिंदगी का शिकार. (Photo: Representational)
असम के तिनसुकिया जिले में गैंगरेप की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां सातवीं कक्षा की मासूम छात्रा को तीन दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला. यह जघन्य अपराध सोमवार दोपहर को बोरदुबी थाना क्षेत्र में हुआ, जब छात्रा स्कूल से अपने घर लौट रही थी. उसे अधमरी हालत में चाय के बगान से बरामद किया गया. उसकी हालत गंभीर है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, ये घटना उस समय हुई जब स्कूल की छुट्टी के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे लड़की अपने घर की ओर जा रही थी. उस समय तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उसको अगवा कर लिया. इसके बाद चाय के बगान में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया. इसके बाद उसे सड़क किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए. इस क्रूरता ने न केवल पीड़िता के परिवार, बल्कि पूरे समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया.  

परिजनों ने बताया कि स्कूल खत्म होने के बाद जब लड़की तय समय पर घर नहीं पहुंची, तो उनकी चिंता बढ़ गई. शाम करीब 5 बजे एक ई-रिक्शा ड्राइवर ने परिवार को सूचना दी कि उसने लड़की को एक चाय बागान के पास सड़क किनारे पड़ा देखा है. परिवार तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां पीड़ित बेसुध पड़ी हुई थी. उसके शरीर पर चोट के निशान और कपड़े फटे हुए थे. यह दृश्य देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई.  

सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पीड़िता को तुरंत तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया कि लड़की की हालत गंभीर है. पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करने के साथ दोषियों की तलाश के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है. उनके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पीड़िता की हालत पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर रखे हुए है. इस बीच पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. लोगों को आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. स्थानीय समुदाय और पीड़िता का परिवार न्याय की आस में बैठा है.

