थाने जाते समय अपराधी ने बेरहमी से की सिपाही की हत्या, तमाशबीन बन देखते रहे लोग

तेलंगाना में शुक्रवार की रात खाकी लहूलुहान हो गई. एक अपराधी ने थाने ले जाते वक्त कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया. घायल प्रमोद ने रास्ते में दम तोड़ दिया. आरोपी मौके से फरार है और उसकी तलाश में आठ टीमें लगी हैं. उसके सिर पर 50 हजार का इनाम रखा गया है.

फरार आरोपी के सिर पर 50 हजार का इनाम, पुलिस कर रही तलाश. (Photo: Representational)
तेलंगाना के निजामाबाद में शुक्रवार की रात सरेराह हत्या की एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. कई आपराधिक मामलों में वांछित एक अपराधी ने थाने ले जाते समय कांस्टेबल ई. प्रमोद की चाकू मारकर हत्या कर दी. यह हमला इतना अचानक हुआ कि कांस्टेबल को संभलने का मौका ही नहीं मिला. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश की जा रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये घटना 17 अक्टूबर की रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच हुई. आरोपी की पहचान 24 वर्षीय शेख रियाज के रूप में हुई है, जो एक आदतन अपराधी है. उसको एक अन्य मामले में हिरासत में लिया गया था. कांस्टेबल प्रमोद उसे दोपहिया वाहन पर लेकर निजामाबाद शहर के थाने जा रहे थे, तभी उसने अचानक चाकू निकालकर उनकी छाती पर वार कर दिया.

प्रमोद लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. पास में बाइक से उनका पीछा कर रहे एक सब-इंस्पेक्टर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उस पर भी हमला कर उसकी उंगलियां काट डाली. कांस्टेबल प्रमोद को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रमोद निजामाबाद पुलिस आयुक्तालय के सेंट्रल क्राइम स्टेशन (सीसीएस) में तैनात थे.

इस घटना के बाद तेलंगाना पुलिस में आक्रोश है. डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए निजामाबाद पुलिस आयुक्त पी. साई चैतन्य को आदेश दिया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की जाएं. डीजीपी ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) मल्टी जोन-1 एस. चंद्रशेखर रेड्डी को तुरंत निजामाबाद जाकर स्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया है.

डीजीपी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे जल्द से जल्द पकड़ने को कहा है. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कांस्टेबल प्रमोद के परिवार को तत्काल हर संभव सहायता दी जाए. निजामाबाद पुलिस आयुक्त पी. साई चैतन्य ने कहा, ''आरोपी को पकड़ने के लिए आठ टीमें बनाई गई हैं. वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा.'' 

उन्होंने साथ ही घटना के दौरान लोगों के अमानवीय व्यवहार पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, ''जब हमारा सब-इंस्पेक्टर घायल कांस्टेबल को अस्पताल ले जाने के लिए मदद मांग रहा था, तब भी कोई नहीं रुका. लोग तस्वीरें और वीडियो बनाने में व्यस्त थे. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.'' पुलिस ने बताया कि आरोपी शेख रियाज पर पहले से लूट, डकैती और हत्या जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. 

आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 50 हजार रुपए के नकद इनाम की घोषणा की गई है. पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को आरोपी के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वो तुरंत डायल 100 या मोबाइल नंबर 8712659793/8712659777 पर सूचना दे. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. इस वारदात ने पुलिस विभाग को झकझोर दिया है.

---- समाप्त ----
