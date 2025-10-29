scorecardresearch
 

Feedback

सतारा सुसाइड केस में नया ट्विस्ट... सामने आया होटल का CCTV फुटेज, कमरे में अकेले जाती दिखीं डॉक्टर

सातारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या केस ने अब नया मोड़ ले लिया है. होटल के CCTV फुटेज में डॉक्टर के होटल में अकेले आने, रिसेप्शन पर साइन करने और कमरे में जाने के दृश्य सामने आए हैं. होटल मालिक और पुलिस दोनों ने पुष्टि की है कि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था.

Advertisement
X
महिला डॉक्टर की मौत से मेडिकल जगत में उबाल, डॉक्टरों ने जताया आक्रोश. (File Photo: ITG)
महिला डॉक्टर की मौत से मेडिकल जगत में उबाल, डॉक्टरों ने जताया आक्रोश. (File Photo: ITG)

महाराष्ट्र के सातारा जिले के फलटण से महिला डॉक्टर सुसाइड केस में एक बड़ा वीडियो सबूत सामने आया है. जिस होटल में 28 वर्षीय डॉक्टर ने अपनी जान दी थी, उसने अब CCTV फुटेज जारी किया है. इस फुटेज में डॉक्टर होटल में अकेले आती, रिसेप्शन रजिस्टर में साइन करती और फिर अपने कमरे की ओर जाती नजर आई हैं. 

होटल मालिक दिलीप भोसले का दावा है कि वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि डॉक्टर के साथ कोई और व्यक्ति नहीं था. पुलिस ने भी इस CCTV फुटेज की जांच की है. प्रारंभिक निष्कर्ष यही है कि डॉक्टर अकेली होटल में आई थीं, अकेली ही कमरे में गईं और दरवाजा अंदर से लॉक था. पुलिस ने फुटेज कब्जे में लिया है.

इस नए सबूत के सामने आने से केस ने एक नया मोड़ ले लिया है. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर डॉक्टर को इतना बड़ा कदम उठाने पर किसने मजबूर किया. क्योंकि डॉक्टर के परिवार और उनके सहयोगियों ने शुरुआत से ही इस घटना के पीछे उत्पीड़न और मानसिक दबाव का आरोप लगाया था.

सम्बंधित ख़बरें

Nagpur Farmer Protest: किसानों के प्रदर्शन से लगना शुरू हुआ भयंकर जाम! 
BJP leader Navneet rana gets gangrape threat, Probe launched by police
पूर्व सांसद नवनीत राणा को फिर मिली जान से मारने और गैंगरेप की धमकी, हैदराबाद से भेजा गया पत्र 
Highway jam in Nagpur: Movement until debt forgiveness, ultimatum to the government.
नागपुर में किसानों का हल्लाबोल, कर्ज माफी के लिए हाईवे जाम, 25 KM लंबी कतारें 
Farmers question to the PM: Where has your slogan gone, Modi Ji?
नागपुर में सड़कों पर उतरें हजारों किसान, सरकार से की ये मांग 
Nagpur Farmer Protest: बच्चू कडू की भारत बंद की चेतावनी 

दरअसल, 28 साल की महिला डॉक्टर 23 अक्टूबर की रात फलटण के एक होटल के कमरे में फांसी पर लटकी मिली थी. इस घटना के बाद पुलिस को उनकी हथेली पर लिखा एक नोट मिला, जिसमें उन्होंने सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने पर कई बार रेप करने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. 

Advertisement

इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. होटल के CCTV फुटेज ने अब पुलिस की जांच दिशा बदल दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आत्महत्या के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत मानसिक दबाव था या फिर किसी साजिश का हिस्सा. मेडिकल समुदाय में इस घटना पर भारी आक्रोश है. 

कई डॉक्टर संगठनों ने इसे मेडिकल पेशे में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता खतरा बताया है. इसी बीच कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीड में उन्होंने कहा कि यह घटना शर्मनाक और दुखद है. यह साबित करता है कि महाराष्ट्र जैसा तरक्कीपसंद राज्य भी अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा. 

उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर को ताकतवर लोगों की अनुचित मांगों को ठुकराने के कारण परेशान किया जा रहा था. महाराष्ट्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि दफ्तरों और मेडिकल संस्थानों में भी उठ खड़ा हुआ है. इस घटना ने मेडिकल जगत को हिलाकर रख दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    करियर राशिफल
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Advertisement