सतारा सुसाइड केस में नया ट्विस्ट... सामने आया होटल का CCTV फुटेज, कमरे में अकेले जाती दिखीं डॉक्टर

महाराष्ट्र के सातारा जिले के फलटण से महिला डॉक्टर सुसाइड केस में एक बड़ा वीडियो सबूत सामने आया है. जिस होटल में 28 वर्षीय डॉक्टर ने अपनी जान दी थी, उसने अब CCTV फुटेज जारी किया है. इस फुटेज में डॉक्टर होटल में अकेले आती, रिसेप्शन रजिस्टर में साइन करती और फिर अपने कमरे की ओर जाती नजर आई हैं.

होटल मालिक दिलीप भोसले का दावा है कि वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि डॉक्टर के साथ कोई और व्यक्ति नहीं था. पुलिस ने भी इस CCTV फुटेज की जांच की है. प्रारंभिक निष्कर्ष यही है कि डॉक्टर अकेली होटल में आई थीं, अकेली ही कमरे में गईं और दरवाजा अंदर से लॉक था. पुलिस ने फुटेज कब्जे में लिया है.

इस नए सबूत के सामने आने से केस ने एक नया मोड़ ले लिया है. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर डॉक्टर को इतना बड़ा कदम उठाने पर किसने मजबूर किया. क्योंकि डॉक्टर के परिवार और उनके सहयोगियों ने शुरुआत से ही इस घटना के पीछे उत्पीड़न और मानसिक दबाव का आरोप लगाया था.

दरअसल, 28 साल की महिला डॉक्टर 23 अक्टूबर की रात फलटण के एक होटल के कमरे में फांसी पर लटकी मिली थी. इस घटना के बाद पुलिस को उनकी हथेली पर लिखा एक नोट मिला, जिसमें उन्होंने सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने पर कई बार रेप करने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे.

Advertisement

इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. होटल के CCTV फुटेज ने अब पुलिस की जांच दिशा बदल दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आत्महत्या के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत मानसिक दबाव था या फिर किसी साजिश का हिस्सा. मेडिकल समुदाय में इस घटना पर भारी आक्रोश है.

कई डॉक्टर संगठनों ने इसे मेडिकल पेशे में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता खतरा बताया है. इसी बीच कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीड में उन्होंने कहा कि यह घटना शर्मनाक और दुखद है. यह साबित करता है कि महाराष्ट्र जैसा तरक्कीपसंद राज्य भी अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा.

उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर को ताकतवर लोगों की अनुचित मांगों को ठुकराने के कारण परेशान किया जा रहा था. महाराष्ट्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि दफ्तरों और मेडिकल संस्थानों में भी उठ खड़ा हुआ है. इस घटना ने मेडिकल जगत को हिलाकर रख दिया है.

---- समाप्त ----