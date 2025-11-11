जासूसी कैमरा, घरेलू हिंसा और अपहरण... राजस्थान में IAS कपल में विवाद, पति पर लगा गंभीर आरोप

राजस्थान की नौकरशाही उस वक्त हड़कंप मच गया, जब राज्य के दो IAS अफसरों के बीच घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया गया. फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात IAS भारती दीक्षित ने अपने पति IAS आशीष मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है. आशीष मोदीसोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं.

IAS भारती दीक्षित ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके पति ने न सिर्फ उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए उनकी जासूसी भी कराई. FIR जयपुर के SMS हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन में 7 नवंबर को दर्ज की गई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है.

भारती दीक्षित का कहना है कि साल 2014 में जब उनके पिता कैंसर से जूझ रहे थे, उस समय आशीष मोदी ने उनकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाया और जबरदस्ती शादी कर ली. मोदी ने अपने बारे में गलत जानकारियां दीं और शादी के बाद उनका असली चेहरा सामने आया. शादी के बाद से ही पति का व्यवहार हिंसक हो गया. वो अक्सर शराब पीते थे, अपराधियों से मेलजोल रखते थे.

किसी भी बात पर गुस्से में अपनी पत्नी पर हमला कर देते थे. साल 2018 में जब उनकी बेटी का जन्म हुआ, तब हालात और भी बिगड़ गए. उन्होंने कहा कि पति के व्यवहार से परेशान होकर उन्हें कुछ समय के लिए जयपुर छोड़ना पड़ा. हालांकि, मातृत्व अवकाश के बाद वो दोबारा लौट आईं. लेकिन स्थिति और भयावह हो गई. उनके पति लगातार धमकाते रहे और बार-बार उन्हें अपमानित करते रहे.

शिकायत में कहा गया है कि अक्टूबर 2025 को एक दिन आशीष मोदी अपने एक साथी के साथ आए और उन्हें जबरन सरकारी गाड़ी में बैठाकर ले गए. रास्ते में उन्होंने उन्हें घंटों तक बंधक बनाकर रखा. भारती दीक्षित का दावा है, ''मेरे पति ने मुझ पर बंदूक तान दी और तलाक के लिए राजी न होने पर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी. इस वजह से मैं बुरी तरह से डर गई.''

भारती दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति ने उनके कमरे में एक हिडन स्पाई कैमरा लगाया और उनके मोबाइल फोन को हैक करके सरकारी गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंचने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि IAS आशीष मोदी ने अपने अधिकार और सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल निजी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किया. उन्होंने उनके दो साथियों के नाम भी लिए हैं.

इनकी पहचान सुरेंद्र विश्नोई और आशीष शर्मा के रूप में हुई है. भारती दीक्षित ने अपने और परिवार के लिए तुरंत पुलिस सुरक्षा की मांग की है. उन्होंने कहा कि उनका पति और उनके सहयोगियों से उन्हें जान का खतरा है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है. सभी आरोपों की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है. संबंधित लोगों से जल्द पूछताछ की जाएगी.”

इस मामले पर न्यूज एजेंसी PTI ने IAS आशीष मोदी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिल सका. राज्य की नौकरशाही में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. साल 2014 बैच के इस IAS कपल के बीच उठे विवाद ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है. यह मामला सिर्फ घरेलू विवाद नहीं, बल्कि प्रशासनिक साख से जुड़ा गंभीर सवाल बन गया है.

