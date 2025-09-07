राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम-राज समेत 8 पर आरोप तय, पीड़ित परिवार ने की फांसी की मांग

मेघालय के सोहरा में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है. इस केस की जांच कर रही एसआईटी ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, प्रेमी राज सिंह कुशवाहा और उसके तीन साथियों समेत आठ लोगों के खिलाफ ठोस सबूतों के साथ 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में सोनम और राज पर हत्या, सबूत मिटाने और साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं.

सोहरा उप-मंडल की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में दायर चार्जशीट के अनुसार, सोनम (आरोपी-1), राज कुशवाहा (आरोपी-2), विशाल सिंह चौहान (आरोपी-3), आकाश सिंह राजपूत (आरोपी-4) और आनंद कुर्मी (आरोपी-5) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238(ए) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. बाकी तीन आरोपी लोकेंद्र तोमर, बल्ला अहिरवार और शिलोम जेम्स पर सबूत नष्ट करने के आरोप हैं.

उनके खिलाफ सप्लीमेंटरी चार्जशीट फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद दायर की जाएगी. राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 21 मई 2025 को शिलांग पहुंचे थे. यहां से दोनों सोहरा घूमने निकले. 26 मई को दोनों लापता हो गए. इस सूचना के बाद सोहरा पुलिस, एसओटी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ट्रैकिंग ग्रुप और स्थानीय लोगों की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया. 2 जून को राजा का शव वेई सावडोंग झरने के पास गहरी खाई में मिला.

राजा रघुवंशी के शव की पहचान होते ही पुलिस ने केस दर्ज किया (सोहरा पीएस केस नंबर 07/2025) और हत्या, सबूत नष्ट करने और साजिश की धाराएं लगाईं. इस मामले की गंभीरता देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई गई. इसमें एसपी, डीएसपी, एसआई और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया. सात दिनों तक चली शुरुआती जांच में पुलिस ने सोनम समेत पांच आरोपियों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ट्रेस कर लिया.

राजा के पीछे सोनम-राज के संबंध

पुलिस जांच में यह सामने आया कि सोनम का अपने पति राजा रघुवंशी के पीछे लंबे समय से राज कुशवाहा के साथ संबंध था. दोनों ने हनीमून को बहाना बनाकर राजा की हत्या की साजिश रची. एसआईटी की चार्जशीट के मुताबिक, 26 मई की रात सोनम की मौजूदगी में राज कुशवाहा के तीन साथी आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने मिलकर राजा का गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को खाई में फेंक दिया था.

परिवार ने मांगी फांसी की सजा

जांचकर्ताओं का कहना है कि सबूत नष्ट करने में लोकेंद्र तोमर, बल्ला अहिरवार और शिलोम जेम्स की भी अहम भूमिका रही. इन्हें ग्वालियर, शादोरा और देवास से गिरफ्तार किया गया. राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि उनका परिवार पुलिस जांच से संतुष्ट है, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही मांग है, "सोनम और राज कुशवाहा के साथ-साथ सभी आरोपियों को मौत की सजा दी जाए." हालांकि इस केस में परिवारों के भीतर भी दरार देखने को मिली.

क्या सोनम के भाई ने बोला झूठ?

सोनम का भाई गोविंद 11 जून को राजा रघुवंशी के घर पहुंचा और रोते हुए दावा किया कि उसके परिवार ने सोनम से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं. वो खुद पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेगा. लेकिन राजा के भाई विपिन का आरोप है कि गोविंद ने झूठ बोला और वास्तव में सोनम का बचाव करने के लिए वकील तक खड़ा कर दिया. विपिन रघुवंशी ने कहा कि अब उनका परिवार भी इस केस की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकील की मदद ले रहा है.

पुलिस का मजबूत सबूत का दावा

पूर्वी खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवके सिएम ने बताया कि यह हत्या सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की सोची-समझी साजिश थी. पुलिस ने डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को इकट्ठा कर अदालत में पेश किया है. अधिकारियों के मुताबिक, चार्जशीट में सभी सबूत इतने पुख्ता हैं. ऐसे में आरोपियों को सजा से बचना मुश्किल होगा. अब इस मामले में आरोपियों के ट्रायल, सुनवाई और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को सजा मिलेगी.

---- समाप्त ----