अवैध संबंध के विवाद में विवाहिता की गला रेतकर हत्या, पति के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज

प्रतापगढ़ के स्टेशन रोड पर 38 वर्षीय मंजू शर्मा नाम की एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई. महिला के पति संतोष शर्मा पर हत्या का केस दर्ज किया गया है. इस कत्ल के पीछे प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद की आशंका जताई जा रही है. पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.

महिला की हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया (फोटो-ITG)
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 38 साल की मंजू शर्मा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. बुधवार शाम जब उनके बच्चे घर लौटे तो मां को खून से लथपथ हालत में देखकर उनके होश उड़ गए. तुरंत पड़ोसियों को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में यह बात साफ हो गई कि वारदात उसी घर के अंदर अंजाम दी गई थी.

रेजर से किया गया हमला
पुलिस अधिकारी बताते हैं कि प्रतापगढ़ के स्टेशन रोड पर मौजूद एक घर में मंजू शर्मा की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी. पुलिस को मौके से एक तेज धार वाला रेजर मिला है, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया. जांच अधिकारियों ने बताया कि हत्या के समय घर में कोई और मौजूद नहीं था. फॉरेंसिक टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया और कई अहम सैंपल जुटाए.

पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज
डिप्टी एसपी (ईस्ट) शैलेंद्र लाल के मुताबिक, मामले में मंजू के पति संतोष शर्मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है. शिकायत खुद पीड़िता के पिता विश्वकर्मा प्रसाद शर्मा ने दर्ज कराई है. पुलिस जब से मौके पर पहुंची, तब से आरोपी पति घर से फरार हो चुका था. अब उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं.

पति के अफेयर को लेकर था विवाद
पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संतोष शर्मा के कथित एक्सट्रामेरिटल अफेयर को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते थे. आशंका है कि इसी विवाद ने हत्या का रूप ले लिया. पुलिस इस एंगल को खासतौर पर खंगाल रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
मंजू शर्मा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद कई बातें और साफ होंगी. जांच टीमें पड़ोसियों, रिश्तेदारों और परिचितों से भी पूछताछ कर रही हैं. पुलिस अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी और हत्या की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी.
 

