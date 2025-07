बिहार पुलिस की हिरासत से भागा शातिर अपराधी सूरज कुमार, गोली लगने से हुआ घायल, फिर हुआ गिरफ्तार

Criminal Trying to Escape from Police Custody: बिहार की राजधानी पटना में पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान एक अपराधी गोली लगने से घायल हो गया. यह वारदात उस वक्त हुई, जब आरोपी बदमाश ने पुलिस के वाहन से कूदकर भागने की कोशिश की. पुलिसकर्मियों ने उसे रुकने के लिए कहा. लेकिन वह नहीं रुका और भागने लगा. इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की.

मामला पटना के रानीतालाब इलाके का है. जहां पुलिस हिरासत से भागने की कथित कोशिश के बाद पुलिस की गोलीबारी में एक गिरफ्तार अपराधी घायल हो गया. पटना पुलिस के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यह घटना रविवार रात करीब 9.30 बजे हुई.

जब एक हालिया गोलीबारी की घटना और कई अन्य मामलों में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार अपराधी सूरज कुमार को पुलिस उसके साथियों का पता लगाने के लिए पुलिस वाहन में लेकर जा रही थी.

पुलिस के बयान में कहा गया कि अपराधी सूरज कुमार पुलिस हिरासत से भागने में कामयाब रहा और भागने लगा. पुलिसकर्मियों के बार-बार अनुरोध के बावजूद, वह नहीं रुका. परिणामस्वरूप, पुलिस ने नियंत्रित गोलीबारी की, जिसमें सूरज कुमार के पैर में गोली लग गई.

इसके बाद उसे तुरंत काबू कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया. पुलिस के बयान में आगे कहा गया है कि आरोपी को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

