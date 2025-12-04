ओडिशा में दिल दहला देने वाली वारदात, शराब के पैसे न देने पर बेटे ने मां को जिंदा जलाया, महिला की हालत गंभीर

ओडिशा के भद्रक जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां एक शख्स ने अपनी बुजुर्ग मां को जिंदा आग के हवाले कर दिया. पड़ोसियों के अनुसार, उन मां-बेटे के बीच विवाद पहले भी होते रहे थे, लेकिन इस बार हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए.

आरोपी ने मां पर किया हमला

यह खौफनाक वारदात भद्रक जिले के तिहिडी थाना क्षेत्र की है. जहां गलगंडा गांव में रहने वाले 45 साल के देबाशीष नायक ने अपनी बुजुर्ग मां से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे थे. उसकी 65 वर्षीय मां ज्योत्सनारानी नायक ने जब पैसे देने से मना कर दिया, तो दोनों के बीच बहस तेज हो गई. पुलिस के मुताबिक, पैसे देने से इनकार पर देबाशीष अचानक गुस्से में आ गया और उसने अपनी मां पर हमला कर दिया. महिला गंभीर चोट लगने के बाद जमीन पर गिर पड़ीं और बेहोश हो गईं.

पेट्रोल डालकर मां को लगा दी आग

स्थानीय लोगों ने बताया कि देबाशीष नशे का आदी है और अक्सर घर में विवाद करता रहता था. लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसका गुस्सा इतनी बड़ी घटना में बदल जाएगा. जब उसकी मां जमीन पर पड़ीं थीं, उसी दौरान आरोपी पेट्रोल लेकर आया और अपनी मां पर उड़ेल दिया. इससे पहले कि वह होश में आतीं, देबाशीष ने उन्हें आग के हवाले कर दिया. महिला की दर्दनाक चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े. लेकिन तब तक देबाशीष वहां से भाग चुका था. यह भयानक मंजर देखकर सभी सन्न रह गए.

पड़ोसियों ने बुजुर्ग महिला को पहुंचाया अस्पताल

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने तुरंत घायल ज्योत्सनारानी को अस्पताल पहुंचाया. पहले उन्हें भद्रक जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई. इसके बाद उन्हें कटक स्थित SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक महिला के शरीर का बड़ा हिस्सा जल चुका है और उनका इलाज जारी है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

तिहिडी पुलिस के इंचार्ज सत्यब्रत ग्रहराज ने बताया कि चीखें सुनकर जब लोग पहुंचे, तब तक आरोपी मौके से भाग चुका था. पुलिस की टीमों ने इलाके में उसकी तलाश शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि देबाशीष लंबे समय से शराब और अन्य नशे की आदतों में डूबा हुआ था. पुलिस ने स्थानीय लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है.

गांव में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और सदमे का माहौल है. पड़ोसी सुब्रत नायक ने दुख जताते हुए कहा कि मां-बेटे के बीच विवाद आम था, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि देबाशीष इतना खौफनाक कदम उठा लेगा. गांव वाले भी इस पूरे घटना से हिल गए हैं. लोग महिला के जल्द ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

