Odisha Crime: तीन साल पहले किया था शख्स का मर्डर, अब एक ही परिवार के 6 लोगों को मिली उम्रकैद की सजा

तीन साल पहले पारिवारिक कलह और विवाद के चलते दंबरू पुजारी पर धारदार हथियारों से हमला किया था. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. लंबे समय तक उसका इलाज चलता रहा. लेकिन बाद में उसी साल 16 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई थी.

अदालत ने इस मर्डर केस में दो नाबालिगों को व्यस्क माना था (फोटो-ITG)
ओडिशा के नबरंगपुर में एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को अगस्त 2022 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया. अदालत ने उस कत्ल में शामिल एक ही परिवार के छह सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. खास बात ये है कि दोषियों में एक महिला और एक नाबालिग शामिल है, जिसे अदालत ने इस मामले में वयस्क माना था.

अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि नबरंगपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु प्रसाद मिश्रा ने दंबरू पुजारी की हत्या के मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी दोषी नवरंगपुर जिले के कोडिंगा थाना क्षेत्र के बारामासी गांव के रहने वाले हैं.

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पीटीआई को जानकारी देते हुए बताया कि 9 अगस्त, 2022 को दोषियों ने पारिवारिक कलह के चलते दंबरू पुजारी पर धारदार हथियारों से हमला किया था. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में उसी साल 16 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई थी.

