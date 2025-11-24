scorecardresearch
 

Feedback

ओडिशा में नाबालिग दलित लड़की को अगवा कर गैंगरेप, अब पीड़ित परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार

ओडिशा के खोरधा ज़िले में 16 साल की दलित लड़की के अपहरण और गैंगरेप का मामला सामने आया है. पीड़िता की हालत स्थिर है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जबकि विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है (सांकेतिक चित्र)
इस मामले में पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है (सांकेतिक चित्र)

Odisha Gangrape Case: ओडिशा के खोरधा ज़िले से एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और कथित गैंगरेप की गंभीर घटना सामने आई है. पुलिस के अनुसार, यह मामला सोमवार को तब उजागर हुआ जब परिवार ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इस घटना ने स्थानीय लोगों को भी चिंता में डाल दिया है. पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से की जा रही है.

स्कूल से लौटते वक्त लापता हुई थी नाबालिग
नाबालिग लड़की के माता-पिता ने 19 नवंबर को पुलिस के पास जाकर पहली शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि बच्ची एक दिन पहले स्कूल गई थी लेकिन वापस घर नहीं लौटी. रात भर परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. अंततः परिवार ने पुलिस की मदद ली. शुरुआती दौर में इसे गुमशुदगी का मामला माना गया था.

दूसरी शिकायत में गैंगरेप का आरोप
इसके बाद बड़ी चौंकाने वाली जानकारी उस वक्त सामने आई, जब लड़की की मां ने पुलिस थाने जाकर एक नया मामला दर्ज कराया. दूसरी शिकायत में मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ उसके एक पुरुष मित्र और उसके साथियों ने बलात्कार किया. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इस नए आरोप ने मामले की दिशा पूरी तरह बदलकर रख दी. अब जांच टीम आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Shubham Jaiswal wanted in codeine-containing cough syrup supply case (Photo- Screengrab)
बाहुबली की छत्रछाया में शुभम जायसवाल ने खड़ा किया कोडीन सिरप सप्लाई का साम्राज्य!  
Maoist surrender appeal
हिडमा की मौत के बाद टॉप नक्सली कमांडरों में हथियार डालने की बेचैनी, MMC ने दिया संकेत 
अनमोल बिश्नोई के US से भारत प्रत्यर्पण की कहानी, शम्स की जुबानी  
Shams Tahir Khan in Sahitya AajTak 2025
जुर्म की दुन‍िया के अनसुने क‍िस्से और कहानी, साह‍ित्य आजतक पर शम्स ताह‍िर की जुबानी 
केरल में महिला का शव बोरे में भरा हुआ मिला
केरल में बोरे में लिपटा मिला महिला का शव, मचा हड़कंप 
Advertisement

दलित समुदाय से आती है पीड़िता
पीटीआई के मुताबिक, पीड़िता दलित समुदाय से है और फिलहाल भुवनेश्वर के कैपिटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी हालत फिलहाल स्थिर है. इससे पहले उसे 20 नवंबर को खोरधा जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन तबियत बिगड़ने पर उसे राजधानी भुवनेश्वर स्थित अस्पताल में रेफर किया गया. जानकारी के मुताबिक, पीड़ित परिवार चिकित्सकीय सहायता से संतुष्ट है.

कई लोगों से पूछताछ
जांच अधिकारी के अनुसार, अब तक 10 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है, जिनमें पीड़िता का पुरुष मित्र भी शामिल है. हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि किसी की संलिप्तता अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. जांच अधिकारी ने साफ किया कि सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है.

घटना पर सियासत, विपक्ष ने साधा निशाना
इस दर्दनाक घटना के बाद ओडिशा की राजनीति में भी हलचल मच गई है. विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए हैं. खासकर सुरक्षा और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही पर चर्चा तेज हो गई है. विपक्ष का आरोप है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं. इस घटना ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है.

Advertisement

नवीन पटनायक बोले- कड़ी कार्रवाई हो
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि सरकार को तुरंत जागना चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. उनके बयान के बाद इस घटना को लेकर राजनीतिक माहौल और गरम हो गया है. बीजेडी इस घटना को कानून-व्यवस्था की विफलता बता रही है. पटनायक ने पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की.

कांग्रेस ने भी लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस नेता पृथ्वी बल्‍लभ पटनायक ने भी इस घटना को लेकर BJP सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. कांग्रेस ने इस घटना को गंभीर बताते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की है. इस मामले में हर पहलू की जांच कड़ी निगरानी के बीच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement