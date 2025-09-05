मुंबई के पुलिस थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों पर किया हमला, 3 महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ FIR, 2 गिरफ्तार

मुंबई के एक पुलिस थाने के अंदर पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में तीन महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि मंगलवार रात पश्चिमी उपनगर कांदिवली के समता नगर पुलिस थाने में हुई इस घटना के सिलसिले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अधिकारीने बताया कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने आरोपी अजय रमेश बामने को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में रोका और उसे कार में उसके साथ मौजूद तीन अन्य लोगों के साथ थाने ले आया.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी अजय रमेश बामने ने उस वक्त ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ गाली-गलौज की और उसके दो दोस्त भी थाने पहुंच गए. उन्होंने बताया कि जब समता नगर पुलिस के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया, तो पांचों आरोपियों ने उनके साथ हाथापाई और गाली-गलौज की.

इस घटना के बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और अजय बामने और गणेश बामने को गिरफ्तार कर लिया.

