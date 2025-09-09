scorecardresearch
 

Feedback

मध्य प्रदेश: नदी में कार गिरने के 55 घंटे बाद भी दो पुलिसकर्मी लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

शनिवार रात करीब 9 बजे तीन पुलिसकर्मियों को ले जा रही कार एक पुल से नदी में गिर गई थी. सूचना मिलने के बाद उनकी तलाश शुरू की गई थी. इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. लेकिन पानी का तेज़ बहाव तलाशी अभियान को मुश्किल बना रहा था.

Advertisement
X
NDRF, SDRF और पुलिस मिलकर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं (फोटो-ITG)
NDRF, SDRF और पुलिस मिलकर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं (फोटो-ITG)

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उफनती क्षिप्रा नदी में कार गिरने के बाद 55 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है. लेकिन अभी भी कार सवार दो पुलिसकर्मियों का कुछ पता नहीं चला. उन दोनों का पता लगाने के लिए बचाव एजेंसियां ​​ताबड़तोड़ प्रयास कर रही हैं.

पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तीन पुलिसकर्मियों को ले जा रही कार शनिवार रात करीब 9 बजे एक पुल से नदी में गिर गई थी. सूचना मिलने के बाद उनकी तलाश शुरू की गई थी. लेकिन पानी का तेज़ बहाव तलाशी अभियान को मुश्किल बना रहा था.

जिआवाजी गंज शहर की पुलिस अधीक्षक पुष्पा प्रजापति ने पीटीआई को बताया कि उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा (58) की लाश रविवार सुबह बरामद कर ली गई थी, जबकि उप-निरीक्षक मदन लाल (57) और कांस्टेबल आरती पाल (लगभग 30 वर्ष) का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है.

सम्बंधित ख़बरें

injured student was admitted to hospital (Photo: Screengrab)
सहारनपुर: बाइक सवार छात्रों को कार से मारी टक्कर, फिर बुरी तरह पीटा, फायरिंग भी की 
jaipur Restrarent Violence Viral Video
फेमस रेस्टोरेंट में भ‍िड़े ग्राहक और स्टाफ, वीडियो वायरल 
CCTV of attack on doctor in Jhansi (Photo: Screengrab)
झांसी में डॉक्टर पर हमला, 6 सेकेंड में 11 थप्पड़ जड़े, वीडियो वायरल  
Samarath Police arrested two accused
गैंगवार, बदले की साज़िश और कत्ल... पोस्टमार्टम के दौरान आयुष कोमकर के जिस्म में मिलीं 9 गोलियां 
Kanpur Murder Case accused arrested
भांजे के प्यार में पत्नी ने किया पति का कत्ल, ऐसे खुला राज़ 

एसपी पुष्पा प्रजापति ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के 25, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) के 25 और लगभग 10 स्थानीय गोताखोरों सहित 50 से ज़्यादा बचावकर्मी दोनों लापता पुलिसकर्मियों की तलाश में जुटे हैं.

Advertisement

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस सर्च ऑपरेशन में नाव और मशीनी नावें और दो ड्रोन भी तैनात किए गए हैं. उन्होंने कहा, 'ये स्थानीय गोताखोर, जो पलक झपकते ही आगंतुकों द्वारा नदी में फेंके गए सिक्कों को ढूंढ़ लेते हैं, हमारे दो साथियों का पता लगाने में भी असमर्थ हैं.'

पुलिस अधीक्षक पुष्पा प्रजापति ने बताया कि पानी का बहाव कम करने के लिए बांध के निचले हिस्से को बंद कर दिया गया था, लेकिन तेज़ बहाव तलाशी अभियान में बाधा डाल रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब कार बिना रेलिंग वाले पुल से गिरी, तब कांस्टेबल पाल कार चला रहे थे.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ज़िला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित उन्हेल पुलिस स्टेशन के तीन कर्मचारी एक लापता व्यक्ति के मामले की जांच करने जा रहे थे, जब यह दुर्घटना हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement