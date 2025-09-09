मध्य प्रदेश: नदी में कार गिरने के 55 घंटे बाद भी दो पुलिसकर्मी लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उफनती क्षिप्रा नदी में कार गिरने के बाद 55 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है. लेकिन अभी भी कार सवार दो पुलिसकर्मियों का कुछ पता नहीं चला. उन दोनों का पता लगाने के लिए बचाव एजेंसियां ​​ताबड़तोड़ प्रयास कर रही हैं.

पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तीन पुलिसकर्मियों को ले जा रही कार शनिवार रात करीब 9 बजे एक पुल से नदी में गिर गई थी. सूचना मिलने के बाद उनकी तलाश शुरू की गई थी. लेकिन पानी का तेज़ बहाव तलाशी अभियान को मुश्किल बना रहा था.

जिआवाजी गंज शहर की पुलिस अधीक्षक पुष्पा प्रजापति ने पीटीआई को बताया कि उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा (58) की लाश रविवार सुबह बरामद कर ली गई थी, जबकि उप-निरीक्षक मदन लाल (57) और कांस्टेबल आरती पाल (लगभग 30 वर्ष) का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है.

एसपी पुष्पा प्रजापति ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के 25, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) के 25 और लगभग 10 स्थानीय गोताखोरों सहित 50 से ज़्यादा बचावकर्मी दोनों लापता पुलिसकर्मियों की तलाश में जुटे हैं.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस सर्च ऑपरेशन में नाव और मशीनी नावें और दो ड्रोन भी तैनात किए गए हैं. उन्होंने कहा, 'ये स्थानीय गोताखोर, जो पलक झपकते ही आगंतुकों द्वारा नदी में फेंके गए सिक्कों को ढूंढ़ लेते हैं, हमारे दो साथियों का पता लगाने में भी असमर्थ हैं.'

पुलिस अधीक्षक पुष्पा प्रजापति ने बताया कि पानी का बहाव कम करने के लिए बांध के निचले हिस्से को बंद कर दिया गया था, लेकिन तेज़ बहाव तलाशी अभियान में बाधा डाल रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब कार बिना रेलिंग वाले पुल से गिरी, तब कांस्टेबल पाल कार चला रहे थे.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ज़िला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित उन्हेल पुलिस स्टेशन के तीन कर्मचारी एक लापता व्यक्ति के मामले की जांच करने जा रहे थे, जब यह दुर्घटना हुई.

