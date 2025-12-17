scorecardresearch
 
एनकाउंटर में ढेर हैंडलर, दिल्ली से मास्टरमाइंड गिरफ्तार... राणा बलाचौरिया हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कामयाबी

मोहाली के कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मोहाली पुलिस और एजीटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया. इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है.

दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी ऐशदीप सिंह (दाएं) और कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया (बाएं). (Photo: ITG)
पंजाब के मोहाली के गांव सोहाना में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और वैदवान स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित इस टूर्नामेंट के दौरान 30 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर कंवर दिग्विजय उर्फ राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

इस हत्याकांड के बाद मोहाली पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी. इसी दौरान लालडू हाईवे के पास बने खंडहर में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस टीम ने तरनतारन जिले के नौशेहरा पन्नुआं निवासी हरजिंदर उर्फ मिड्डू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. इस दौरान दो पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए.

एसएसपी मोहाली हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में बताया कि आरोपी ने पहले पुलिस टीम पर जिगाना पिस्टल से फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें वो घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

mohali murder
कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया मर्डर के शूटर्स की तस्वीरें सामने आई हैं. (Photo: ITG)

 पुलिस के अनुसार, हरजिंदर इस हत्याकांड का ग्राउंड लेवल पर मुख्य प्लानर और हैंडलर था. वो वारदात के समय मौके पर मौजूद था. पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद आरोपी बाइक से फरार हुए थे. कुछ दूरी पर बाइक छोड़कर वे कार में सवार होकर भाग निकले. पुलिस जांच के दौरान इस केस के मास्टरमाइंड को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. 

इसके साथ ही पुलिस ने इस केस में आरोपी ऐशदीप सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, ऐशदीप मॉस्को से इस हत्याकांड की साजिश कर भारत आया था और गिरफ्तारी के वक्त मस्कट लौटने की फिराक में था. ऐशदीप के खुलासों के आधार पर ही पुलिस हरजिंदर तक पहुंची. ऐशदीप विदेश में गैंगस्टर डोनी बाल के संपर्क में था.

बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे डोनी बाल और लकी पटियाल गैंग का हाथ है. पुलिस के मुताबिक यह गैंग कबड्डी टूर्नामेंटों पर अपना दबदबा कायम करना चाहता था. गैंग को शक था कि राणा बलाचौरिया, जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का करीबी है और इसी शक के आधार पर उसे निशाना बनाया गया.

यह भी पढ़ें: मोहाली में कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया की हत्या, सेल्फी के बहाने फायरिंग, बंबीहा गैंग ने ली जिम्मेदारी

Rana Balachauria Murder Case

पुलिस ने शूटर्स की पहचान आदित्य कपूर उर्फ मक्खन और करण पाठक उर्फ डिफॉल्टर करण के तौर पर की है. दोनों आरोपी अमृतसर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनका कनेक्शन डोनी बाल गैंग से जोड़ा जा रहा है. आदित्य कपूर के खिलाफ पहले से 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि करण पाठक पर दो केस दर्ज बताए जा रहे हैं.

पुलिस का कहना है कि यह हमला पूरी तरह टारगेटेड था. इसका मकसद सिर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या करना था. जांच एजेंसियों ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से इस मामले के किसी भी तरह के कनेक्शन से साफ इनकार किया है. पुलिस के अनुसार राणा बलाचौरिया का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. मूसेवाला हत्याकांड में उसकी कोई भूमिका नहीं थी. 

राणा बलाचौरिया हत्याकांड ने पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों पर हुए हमलों की यादें ताजा कर दी हैं. इससे पहले जालंधर के मल्लियां कलां गांव में एक टूर्नामेंट के दौरान कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल की हत्या कर दी गई थी. इसी साल अक्टूबर में जगराओं में 25 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी तेजा सिंह की भी हत्या हुई थी. मोहाली की घटना को लेकर सियासी हलकों में भी हलचल तेज है.

---- समाप्त ----
