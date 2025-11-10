scorecardresearch
 

छोटे भाई को ज्यादा मानती थी मां... बड़े ने दोनों की बेरहमी से हत्या कर थाने में कर दिया सरेंडर

आंध्र प्रदेश में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पारिवारिक विवाद के बाद एक व्यक्ति ने अपनी मां और छोटे भाई की चाकू से हत्या कर दी. आरोपी ने वारदात के बाद खुद पुलिस को फोन कर सरेंडर किया और जुर्म कुबूल कर लिया.

आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले पारिवारिक विवाद में खौफनाक वारदात. (Photo: Representational)
आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में दोहरे हत्याकांड की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां 38 साल के एक व्यक्ति ने मामूली बहस के बाद अपनी मां और छोटे भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दोनों की हत्या कर दी. इस वारदात के तुरंत बाद आरपी ने खुद पुलिस को फोन कर सरेंडर कर दिया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत केस दर्ज किया है. 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये खौफनाक घटना जिले के भीमावरम इलाके की है. आरोपी का नाम जी. श्रीनिवास (38) है. रविवार देर रात उसने अपने घर में मां महालक्ष्मी (60) और छोटे भाई रवि तेजा (33) के साथ किसी बात को लेकर तीखी बहस की थी. देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि श्रीनिवास ने गुस्से में रसोई से चाकू उठाया और मां-भाई पर जानलेवा हमला कर दिया.

इस वारदात के वक्त घर में सिर्फ तीन लोग ही मौजूद थे. जब तक पड़ोसी मौके पर पहुंचे, मां और बेटे दोनों जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे. पुलिस ने बताया कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी श्रीनिवास को यह शिकायत थी कि उसकी मां हमेशा उसके छोटे भाई का साथ देती थी. घर में जब भी किसी बात पर बहस होती, उसे अकेला रहना पड़ता था. 

वो लंबे समय से खुद को लगातार परेशान किए जाने की बात कह रहा था. इसी मानसिक तनाव और गुस्से में उसने यह खतरनाक कदम उठाया. हत्याकांड को अंजाम देने के बाद श्रीनिवास ने खुद पुलिस को कॉल किया और कहा कि उसने अपनी मां और भाई की हत्या कर दी है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने कहा कि उसे पछतावा है, लेकिन मां और भाई के व्यवहार से वह टूट चुका था. आरोपी पिछले कुछ समय से बेरोजगार भी था. घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी. इन्हीं कारणों से परिवार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था. इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है.

