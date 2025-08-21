ट्रेन में दोस्ती, भरोसे का खेल और नवजात का अपहरण... दिल्ली पुलिस ने 18 घंटे में यूं बरामद किया बच्चा

दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चे के अपहरण के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है. महज 18 घंटे के अंदर पुलिस ने 3 महीने के बच्चे को राजस्थान से सकुशल बरामद कर लिया. इस वारदात के पीछे जितेंद्र कुमार नाम का 32 वर्षीय आरोपी निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि उसने अपने एक रिश्तेदार के कहने पर पैसे के बदले यह अपहरण किया था.

डीसीपी (मध्य) निधिन वलसन ने बताया कि चेन्नई की रहने वाली एक महिला ने आनंद पर्वत थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का कहना था कि वह 19 अगस्त को दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार से मिलने ट्रेन से आ रही थी. सफर के दौरान उसकी मुलाकात आरोपी जितेंद्र से हुई. दोनों के बीच ट्रेन में करीब दो घंटे तक बातचीत होत रही. इसके बाद महिला उस पर भरोसा करने लगी.

दिल्ली पहुंचने के बाद जितेंद्र ने महिला को झांसा दिया. उसे अपने किसी रिश्तेदार के घर चलने के लिए कहा, तो महिला मान गई. दोनों आनंद पर्वत बाजार पहुंचे. वहां आरोपी ने एक कपड़े की दुकान पर रुककर महिला को 150 रुपए दिए और कहा कि बच्चे के लिए नए कपड़े खरीद लाए. महिला दुकान में चली गई, लेकिन जब बाहर निकली तो देखा कि जितेंद्र बच्चे के साथ गायब हो चुका है.

डीसीपी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत केस दर्ज किया गया. इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. पुलिस ने इलाके के करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का सहारा लिया.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) के जरिए उसकी पहचान कर ली गई. आरोपी का चेहरा मिलते ही टीम ने उसकी लोकेशन ट्रैक की और राजस्थान के खेतड़ी गांव तक पहुंच गई. स्थानीय पुलिस की मदद से दिल्ली पुलिस ने खेतड़ी गांव में दबिश देकर आरोपी जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

नवजात को उसकी मां को सौंप दिया गया है. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसके एक रिश्तेदार को बेटा चाहिए था. उसने अपनी जरूरत जताई और उसको पैसे देकर बच्चा लाने का लालच दिया. हालांकि, पुलिस आरोपी की इस दलील को सतही मानकर पूरे मामले को एक संभावित चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट के एंगल से खंगाल रही है.

