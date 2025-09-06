scorecardresearch
 

पत्नी के लिव इन पार्टनर ने पति को उतारा मौत के घाट, संपत्ति को लेकर था विवाद

केरल के कोल्लम जिले में एक खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है. पत्नी के लिव-इन पार्टनर ने 41 साल के शख्स को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक श्यामसुंदर और आरोपी धनेश के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के मामले में केस दर्ज किया है. घटना से इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया है.

पत्नी के प्रेमी ने की शख्स की हत्या (Photo: AI-generated)
पत्नी के प्रेमी ने की शख्स की हत्या (Photo: AI-generated)

केरल के कोल्लम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पत्नी के लिव-इन पार्टनर ने एक 41 साल के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान नेडुवथूर के श्यामसुंदर के रूप में हुई है. पुलिस ने मामले में आरोपी धनेश (37) को गिरफ्तार कर लिया है, जो मृतक के घर के पास ही रहता था.

पुलिस के अनुसार, श्यामसुंदर की पत्नी और बच्चा पिछले चार सालों से आरोपी धनेश के साथ रह रहे थे. इस वजह से दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. शुक्रवार देर रात करीब 10 बजे श्यामसुंदर और धनेश के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ. श्यामसुंदर ने आरोप लगाया कि धनेश उसकी पत्नी और बच्चे की मदद से उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है. पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर धनेश को वहां से भगा दिया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. पुलिस के मुताबिक, रात लगभग 11.50 बजे धनेश दोबारा श्यामसुंदर के घर पहुंचा और बहस के दौरान नुकीले हथियार से उन पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल श्यामसुंदर को पड़ोसियों ने तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान शनिवार तड़के उनकी मौत हो गई.

पुथूर पुलिस ने मामले में धारा 332(ए) (गृह अतिक्रमण) और धारा 103(1) (हत्या) के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) में केस दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी धनेश की गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी.

इस बीच, मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग स्तब्ध हैं कि संपत्ति और व्यक्तिगत रिश्तों के विवाद में एक परिवार इस तरह बिखर गया.

 

