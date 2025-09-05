scorecardresearch
 

Feedback

अवैध हथियार, तस्करी और खतरनाक खेल... लाइसेंसी दुकान के तीन सह-मालिक गिरफ्तार

कोलकाता पुलिस की STF ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया था. तभी इस दुकान के संचालक जांच के दायरे में आ गए थे. अब एसटीएफ ने इस अवैध हथियारों की तस्करी के खेल का खुलासा कर दिया है.

Advertisement
X
STF तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है (फोटो-ITG)
STF तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है (फोटो-ITG)

मध्य कोलकाता में मौजूद एक लाइसेंसी बंदूक की दुकान के तीन सह-मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया. इन तीनों पर आरोप है कि ये राज्य में सक्रिय एक हथियार तस्करी गिरोह को अपंजीकृत हथियार बेचने का काम करते थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को इनकी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुबीर दाव, अभिर दाव और सुब्रत दाव के रूप में हुई है. पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने आरोपियों बीबीडी बाग इलाके में मौजूद उनकी दुकान से गिरफ्तार किया.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, छापेमारी के दौरान 41 सिंगल और डबल बैरल बंदूकें जब्त की गईं हैं. ये आग्नेयास्त्र लाइसेंसी दुकान की आधिकारिक सूची में सूचीबद्ध नहीं थे, जो कई वर्षों से इस इलाके में चल रही है.

सम्बंधित ख़बरें

manisha death case
मनीषा की मौत का रहस्य अब भी बरकरार, CBI जांच शुरू 
Vikas Yadav wedding 2025 Nitish Katara murder case latest news
सजायाफ्ता मुजरिम, पैरोल और शादी... नीतीश कटारा मर्डर केस के दोषी विकास यादव को लेकर कैसे हुआ विवाद 
harshit jain
सट्टेबाजी कांड का मास्टरमाइंड हर्षित जैन गिरफ्तार 
sultanpur news
सुल्तानपुर में प्रेमी संग मिलकर पति का कत्ल 
moga news
मोगा में युवक की गोली मारकर हत्या 

दरअसल, हाल ही में उत्तर 24 परगना जिले के राहारा में एक फ्लैट से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किए जाने के बाद एक अवैध बंदूक व्यापारी की गिरफ्तारी के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं हैं.

पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि तीनों से पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वे राहारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संपर्क में कैसे आए और क्या हथियार तस्करी नेटवर्क में उनके और भी बड़े संबंध हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement