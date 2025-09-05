अवैध हथियार, तस्करी और खतरनाक खेल... लाइसेंसी दुकान के तीन सह-मालिक गिरफ्तार

मध्य कोलकाता में मौजूद एक लाइसेंसी बंदूक की दुकान के तीन सह-मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया. इन तीनों पर आरोप है कि ये राज्य में सक्रिय एक हथियार तस्करी गिरोह को अपंजीकृत हथियार बेचने का काम करते थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को इनकी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुबीर दाव, अभिर दाव और सुब्रत दाव के रूप में हुई है. पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने आरोपियों बीबीडी बाग इलाके में मौजूद उनकी दुकान से गिरफ्तार किया.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, छापेमारी के दौरान 41 सिंगल और डबल बैरल बंदूकें जब्त की गईं हैं. ये आग्नेयास्त्र लाइसेंसी दुकान की आधिकारिक सूची में सूचीबद्ध नहीं थे, जो कई वर्षों से इस इलाके में चल रही है.

दरअसल, हाल ही में उत्तर 24 परगना जिले के राहारा में एक फ्लैट से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किए जाने के बाद एक अवैध बंदूक व्यापारी की गिरफ्तारी के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं हैं.

पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि तीनों से पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वे राहारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संपर्क में कैसे आए और क्या हथियार तस्करी नेटवर्क में उनके और भी बड़े संबंध हैं.

---- समाप्त ----