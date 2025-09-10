scorecardresearch
 

कोलकाता गैंग रेप केस: पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरा अब भी फरार

पीड़िता ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात एक जन्मदिन की पार्टी में उसके साथ बलात्कार किया गया. पुलिस अफसर ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़िता और गिरफ्तार आरोपी की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी.

पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, दूसरे की तलाश जारी है (फोटो-ITG)
कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के दो मुख्य आरोपियों में से एक को बुधवार को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह भागने की कोशिश में था. उसे बर्धमान रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया. उसकी गिरफ्तारी की जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी.

इस मामले की जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो जाने के बाद अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. उन्होंने कहा, 'हरिदेवपुर घटना के एक मुख्य आरोपी को बुधवार सुबह बर्धमान स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है. दूसरा आरोपी फरार है. हम उसकी तलाश कर रहे हैं.'

पीड़िता द्वारा हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की. पीड़िता ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात एक जन्मदिन की पार्टी में उसके साथ बलात्कार किया गया. पुलिस अफसर ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़िता की गिरफ्तार आरोपी से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए जान-पहचान हुई थी.

पुलिस अधिकारी ने बताया, 'इस व्यक्ति ने खुद को दक्षिण कोलकाता की एक प्रमुख दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख सदस्य बताया था. उसके ज़रिए उसकी मुलाक़ात दीप नाम के एक और युवक से हुई. दोनों ने उसे समिति से जोड़ने का वादा किया. वे अक्सर बातें करते थे. 5 सितंबर को उसके जन्मदिन पर, दोनों कथित तौर पर उसे रीजेंट पार्क इलाके के एक फ्लैट में जश्न मनाने के लिए ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया.'

घटना के बाद, महिला किसी तरह घर लौटी और बाद में पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे गिरफ़्तार व्यक्ति को कोलकाता ला रहे हैं. ऐसा लगता है कि वह बर्धमान स्टेशन से ट्रेन से शायद दूसरे राज्यों में भागने की योजना बना रहा था. दूसरे आरोपियों का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है.

