बच्चे ने पैंट में कर दी पॉटी तो आग बबूला हो गई मां, मासूम को गर्म चम्मच से जलाया और फिर...

एक कलयुगी मां की ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे. 22 सितंबर को चार साल के बेटे को पैंट में पॉटी करने पर गुस्साई मां ने गर्म लोहे की चम्मच से जला दिया. बच्चे की टांगों और कमर के निचले हिस्सों पर जलने के निशान पाए गए हैं. शुरुआत में मां ने अस्पताल में झूठ बोला, लेकिन ससुराल वालों के खुलासे पर सच्चाई सामने आ गई.

ससुराल वालों ने खोल दी महिला की पोल (Photo: AI-generated)
ससुराल वालों ने खोल दी महिला की पोल (Photo: AI-generated)

केरल के अलेप्पी जिले के कयमकुलम इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मां ने अपने चार साल के मासूम बेटे को सिर्फ इसलिए बुरी तरह जला डाला क्योंकि उसने पैंट में पॉटी (मल त्याग) कर दी थी. पुलिस के मुताबिक यह घटना 22 सितंबर को हुई थी.

गुस्से से आगबबूला हो गई मां

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपने बेटे के पैंट गंदा करने पर गुस्से से आगबबूला हो गई और उसने रसोई में रखे गर्म लोहे के चम्मच से बच्चे के कमर के निचले हिस्से और पैरों को जला दिया. बच्चा दर्द से चीखता रहा, लेकिन महिला ने अपनी करतूत छिपाने के लिए बाद में एक झूठ गढ़ लिया.

ससुरालवालों ने बता दी सच्चाई

अगले दिन जब बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो महिला ने डॉक्टरों को बताया कि बच्चा गलती से गर्म चूल्हे पर बैठ गया था, जिससे उसे जलन हो गई. हालांकि, ससुराल वालों ने अस्पताल में ही इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया और असली घटना पुलिस को बता दी.

इसके बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. कनाकाकुन्नू थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

दादा-दादी ने की कड़ी सजा देने की मांग

पुलिस का कहना है कि बच्चे को मेडिकल देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है और उसकी स्थिति स्थिर है. वहीं, इस घटना के बाद इलाके में गुस्से और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध है. बच्चे के दादा-दादी ने महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

 

TOPICS:

