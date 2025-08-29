पिता ने बेटी की हत्या कर दिया आत्महत्या का रूप, प्रेम प्रसंग से गुस्से में था आरोपी

कर्नाटक के कलबुर्गी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक पिता ने अपनी 18 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके मुंह में कीटनाशक डाल दिया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस आयुक्त शरणप्पा एस डी ने बताया कि यह संदिग्ध ऑनर किलिंग का मामला है, क्योंकि लड़की का एक अलग समुदाय के युवक के साथ प्रेम संबंध था, जिसका उसके पिता शंकर ने विरोध किया था.

घटना गुरुवार को हुई, जब पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती ने आत्महत्या कर ली और उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. हालांकि, मामले में संदेह होने पर स्थानीय पुलिस ने गांव में जांच शुरू की.

जांच में पता चला कि शंकर ने अपनी बेटी की हत्या की और इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की. पुलिस आयुक्त के अनुसार, शंकर को अपनी पांच बेटियों में से अन्य तीन की शादी की चिंता थी. उन्हें डर था कि अंतरजातीय प्रेम संबंध उनकी अन्य बेटियों के विवाह को प्रभावित कर सकता है.

पुलिस ने शंकर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. शरणप्पा ने बताया कि शंकर ने पहले अपनी बेटी का गला दबाया और फिर कीटनाशक डालकर इसे आत्महत्या का रूप दिया.

गांव वालों को इस पर विश्वास हो गया और उन्होंने अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया. फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए हैं. पुलिस को शंकर के दो रिश्तेदारों की संलिप्तता पर भी संदेह है, जिनकी जांच चल रही है.

कलबुर्गी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच को तेज कर दिया है ताकि सभी दोषियों को सजा मिल सके. इस घटना ने स्थानीय समुदाय में सदमे और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है.



