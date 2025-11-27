scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों पर करता था बात, जम्मू से 19 साल का युवक आतंकी साजिश में गिरफ्तार

जम्मू में 19 साल के युवक को आतंकी गतिविधि में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ऑनलाइन कट्टरपंथी हुआ था और वह पाकिस्तान के नंबरों से संपर्क में था. पुलिस ने उसके डिजिटल डिवाइस जब्त कर जांच शुरू की है.

Advertisement
X
पकड़े गए संदिग्ध युवक से पूछताछ की जा रही है (फोटो-ITG)
पकड़े गए संदिग्ध युवक से पूछताछ की जा रही है (फोटो-ITG)

जम्मू में एक 19 वर्षीय युवक को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, यह युवक एक बड़े आतंकी मामले में संदिग्ध के रूप में सामने आया था. आरोपी मूल रूप से रियासी जिले का रहने वाला है और फिलहाल जम्मू के बठिंडी इलाके में रह रहा था. 

पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक की गिरफ्तारी बहु फोर्ट थाने में दर्ज किए गए मामले के आधार पर हुई है. गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से पूरे केस की जांच में जुट गई हैं. आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है.

आतंकी गतिविधि का मामला
पुलिस प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 113(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह धारा आतंकी गतिविधियों से जुड़े अपराधों पर लागू होती है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे नेटवर्क और आरोपी के संपर्कों की गहन जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी युवक पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

Advocate Rizwan Khan and suspect in custody
डॉक्टर के बाद टेरर नेटवर्क में वकील की एंट्री, रिजवान खान का साथी मुशर्रफ भी हिरासत में 
मालेगांव रेप-मर्डर मामले के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन हुए.
तीन साल की बच्ची से दरिंदगी पर उबल पड़ा मालेगांव, सजा-ए-मौत की मांग, पुलिस हिरासत में आरोपी 
Accused Shyam arrested in double murder case
5 महीने, 2 मर्डर और खूनी साजिश... गुजरात के इस शहर में ‘इंजेक्शन किलर’ का खौफ 
Umar Nabi aid Shoaib arrested by NIA
दिल्ली ब्लास्ट, 16 दिनों की तफ्तीश और अहम गिरफ्तारी... शोएब खोलेगा डॉक्टर मॉड्यूल का राज! 
Gorakhpur police reached spot after murder (Photo- Screengrab)
गोरखपुर में मां-बेटी की हत्या से सनसनी, हथौड़े से उतारा गया मौत के घाट  

ऑनलाइन बना कट्टरपंथी
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि यह युवक सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कट्टरपंथी बना. उसे इंटरनेट के माध्यम से ऐसी सामग्री मिली, जिससे वह प्रभावित हो गया. आरोप है कि आरोपी किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था. उसकी ऑनलाइन गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया था.

Advertisement

पाकिस्तान और विदेशी नंबरों से संपर्क
जांच में यह भी पता चला कि युवक मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तान और कुछ अन्य विदेशी नंबरों से संपर्क में था. यह संपर्क कितना गहरा था और इसका उद्देश्य क्या था, इसकी जांच जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसे किसी तरह की मदद या निर्देश विदेश से मिल रहे थे. यह एंगल केस को और गंभीर बनाता है.

डिजिटल डिवाइस की जांच
पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया है. विशेषज्ञ टीम इन सभी डिवाइसों की तकनीकी जांच कर रही है. यह जांच यह बताएगी कि वह किससे बात करता था, क्या योजना बना रहा था और उसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं. एजेंसियां उम्मीद कर रही हैं कि डिजिटल सबूत पूरे नेटवर्क को उजागर करने में मदद करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement