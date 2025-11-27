पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों पर करता था बात, जम्मू से 19 साल का युवक आतंकी साजिश में गिरफ्तार

जम्मू में एक 19 वर्षीय युवक को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, यह युवक एक बड़े आतंकी मामले में संदिग्ध के रूप में सामने आया था. आरोपी मूल रूप से रियासी जिले का रहने वाला है और फिलहाल जम्मू के बठिंडी इलाके में रह रहा था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक की गिरफ्तारी बहु फोर्ट थाने में दर्ज किए गए मामले के आधार पर हुई है. गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से पूरे केस की जांच में जुट गई हैं. आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है.

आतंकी गतिविधि का मामला

पुलिस प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 113(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह धारा आतंकी गतिविधियों से जुड़े अपराधों पर लागू होती है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे नेटवर्क और आरोपी के संपर्कों की गहन जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी युवक पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है.

ऑनलाइन बना कट्टरपंथी

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि यह युवक सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कट्टरपंथी बना. उसे इंटरनेट के माध्यम से ऐसी सामग्री मिली, जिससे वह प्रभावित हो गया. आरोप है कि आरोपी किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था. उसकी ऑनलाइन गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया था.

पाकिस्तान और विदेशी नंबरों से संपर्क

जांच में यह भी पता चला कि युवक मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तान और कुछ अन्य विदेशी नंबरों से संपर्क में था. यह संपर्क कितना गहरा था और इसका उद्देश्य क्या था, इसकी जांच जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसे किसी तरह की मदद या निर्देश विदेश से मिल रहे थे. यह एंगल केस को और गंभीर बनाता है.

डिजिटल डिवाइस की जांच

पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया है. विशेषज्ञ टीम इन सभी डिवाइसों की तकनीकी जांच कर रही है. यह जांच यह बताएगी कि वह किससे बात करता था, क्या योजना बना रहा था और उसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं. एजेंसियां उम्मीद कर रही हैं कि डिजिटल सबूत पूरे नेटवर्क को उजागर करने में मदद करेंगे.

