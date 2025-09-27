scorecardresearch
 

Feedback

ड्रग्स, गोल्ड और विदेशी करेंसी... मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 21.8 करोड़ की तस्करी का खुलासा

मुंबई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग ने चार दिनों में 21.8 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की ड्रग्स, विदेशी मुद्रा और सोना जब्त कर तस्करों की कमर तोड़ दी है. बैंकॉक और कोलंबो से आए यात्रियों से हाइड्रोपोनिक वीड मिली, जबकि दुबई और जकार्ता जा रहे यात्री विदेशी करेंसी के साथ पकड़े गए.

Advertisement
X
बैंकॉक और कोलंबो से आए यात्रियों के बैग से निकली करोड़ों की हाइड्रोपोनिक वीड. (Photo: X/@mumbaicus3)
बैंकॉक और कोलंबो से आए यात्रियों के बैग से निकली करोड़ों की हाइड्रोपोनिक वीड. (Photo: X/@mumbaicus3)

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चार दिनों के भीतर करोड़ों रुपए की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया. यहां 21 से 24 सितंबर के बीच कुल 21.8 करोड़ रुपए मूल्य की हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना), विदेशी मुद्रा और सोना की खेप बरामद की गई है. इसके साथ ही कई तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है.

कस्टम के एक अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी. सबसे बड़ा मामला बैंकॉक (थाईलैंड) से आए एक यात्री के पास मिला. उसके पास से 18.40 करोड़ रुपए मूल्य का 18.4 किग्रा प्रतिबंधित नशीला पदार्थ पकड़ा गया. वहीं कोलंबो (श्रीलंका) से यात्रा कर रहे एक अन्य यात्री के पास ट्रॉली बैग में छुपाकर रखी गई 2.624 किग्रा हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई. 

जब्त की गई ड्रग्स की अनुमानित कीमत 2.62 करोड़ रुपए आंकी गई है. दोनों यात्रियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. तीन अलग-अलग यात्रियों को विदेशी मुद्रा छुपाकर ले जाते हुए भी पकड़ लिया गया. इनमें दुबई जा रहे एक यात्री के पास से 7.11 लाख रुपए की अघोषित विदेशी मुद्रा बरामद हुई. उसी उड़ान में सवार दूसरे यात्री के पास से 49.38 लाख रुपए मूल्य की विदेशी करेंसी मिली. 

सम्बंधित ख़बरें

accident board
नवी मुंबई: जेटी से पानी में गिरी बाइक, लापता हुआ युवक, तलाश जारी 
फ्लाइट में स्मोकिंग के आरोप में युवक अरेस्ट. (Photo: Representational)
विमान के टॉयलेट में जलाई सिगरेट... मुंबई में लैंड होते ही गिरफ्तार 
Nirav Modi- File Photo
PNB घोटाला: नीरव मोदी के साले मयांक मेहता को CBI कोर्ट ने दी माफी, बने सरकारी गवाह 
कैसे दूर होंगी मुंबई की समस्याएं?
मुंबई कैसे बनेगी वर्ल्ड क्लास सिटी? विधायक और एक्सपर्ट्स ने बताया अपना विजन 
कार्तिक ने 2011 में की थी बॉलीवुड में एंट्री
कार्तिक आर्यन ने मुंबई में खरीदा 13 करोड़ का शानदार ऑफिस 
Advertisement

इसके अलावा जकार्ता (इंडोनेशिया) जा रहे एक अन्य यात्री के पास से 19.17 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की गई. इतना ही नहीं, एयरपोर्ट परिसर में छिपाकर रखे गए सोने का भी खुलासा हुआ. इमिग्रेशन काउंटर के पास बने एक शौचालय से एक लावारिस पैकेट बरामद किया गया. जांच में पैकेट से 365 ग्राम सोने की धूल मिली, जिसकी कीमत 38.10 लाख रुपये बताई गई. 

इसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया. कस्टम विभाग ने साफ किया है कि यात्रियों द्वारा की जा रही इस तरह की तस्करी पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है. हालिया बरामदगी यह बताती है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा और इंटेलिजेंस की मजबूत मौजूदगी तस्करों के हर नए तरीके पर भारी पड़ रही है. जुलाई में ही मुंबई एयरपोर्ट पर 62 करोड़ की कोकिन बरामद हुई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement