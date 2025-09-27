ड्रग्स, गोल्ड और विदेशी करेंसी... मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 21.8 करोड़ की तस्करी का खुलासा

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चार दिनों के भीतर करोड़ों रुपए की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया. यहां 21 से 24 सितंबर के बीच कुल 21.8 करोड़ रुपए मूल्य की हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना), विदेशी मुद्रा और सोना की खेप बरामद की गई है. इसके साथ ही कई तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है.

कस्टम के एक अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी. सबसे बड़ा मामला बैंकॉक (थाईलैंड) से आए एक यात्री के पास मिला. उसके पास से 18.40 करोड़ रुपए मूल्य का 18.4 किग्रा प्रतिबंधित नशीला पदार्थ पकड़ा गया. वहीं कोलंबो (श्रीलंका) से यात्रा कर रहे एक अन्य यात्री के पास ट्रॉली बैग में छुपाकर रखी गई 2.624 किग्रा हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई.

जब्त की गई ड्रग्स की अनुमानित कीमत 2.62 करोड़ रुपए आंकी गई है. दोनों यात्रियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. तीन अलग-अलग यात्रियों को विदेशी मुद्रा छुपाकर ले जाते हुए भी पकड़ लिया गया. इनमें दुबई जा रहे एक यात्री के पास से 7.11 लाख रुपए की अघोषित विदेशी मुद्रा बरामद हुई. उसी उड़ान में सवार दूसरे यात्री के पास से 49.38 लाख रुपए मूल्य की विदेशी करेंसी मिली.

इसके अलावा जकार्ता (इंडोनेशिया) जा रहे एक अन्य यात्री के पास से 19.17 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की गई. इतना ही नहीं, एयरपोर्ट परिसर में छिपाकर रखे गए सोने का भी खुलासा हुआ. इमिग्रेशन काउंटर के पास बने एक शौचालय से एक लावारिस पैकेट बरामद किया गया. जांच में पैकेट से 365 ग्राम सोने की धूल मिली, जिसकी कीमत 38.10 लाख रुपये बताई गई.

इसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया. कस्टम विभाग ने साफ किया है कि यात्रियों द्वारा की जा रही इस तरह की तस्करी पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है. हालिया बरामदगी यह बताती है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा और इंटेलिजेंस की मजबूत मौजूदगी तस्करों के हर नए तरीके पर भारी पड़ रही है. जुलाई में ही मुंबई एयरपोर्ट पर 62 करोड़ की कोकिन बरामद हुई थी.

