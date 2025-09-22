बार पार्टी, बिल बंटवारा और विवाद... इंजीनियरिंग छात्र ने की खुदकुशी, वीडियो में बयां किया दर्द

हैदराबाद की एक दर्दनाक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. यहां शराब पार्टी के बिल चुकाने को लेकर शुरू हुआ विवाद एक 19 साल के इंजीनियरिंग छात्र की जान ले बैठा.

रविवार देर रात नारापल्ली इलाके में स्थित एक निजी हॉस्टल के कमरे से छात्र का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान आदिलाबाद जिले के रहने वाले साई तेजा जादव के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ लड़के उसे लेकर बार में पार्टी करने पहुंचे थे.

शराब के बिल को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते-ही-देखते हाथापाई में बदल गई. आरोप है कि इस दौरान स्थानीय युवकों ने भी उसे घेरकर मारा-पीटा और पैसों को लेकर अपमानित किया.

सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि छात्र ने मरने से पहले अपना दर्द एक वीडियो संदेश में दर्ज किया. वीडियो में साई तेजा बेहद घबराया हुआ नजर आया है.

उसने कहा, ''4-5 लोग मुझे रोककर धमकाने लगे. उन्होंने पीटा, गालियां दीं और जबरन बार ले जाकर शराब पिलाई. 10 हजार का बिल मेरे सिर पर डाल दिया. मैं डरा हुआ हूं. अब क्या करूं? मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगा.''

कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

वीडियो रिकॉर्ड करने के कुछ घंटों बाद ही साई ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

इसके बाद उसके परिजनों को उसके खुदकुशी के बारे में सूचना दी गई. उसके पिता अपने वकील के साथ थाने पहुंचे. उनकी तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

उस रात बार में आखिर क्या हुआ था?

इनमें आत्महत्या के लिए उकसाने, जबरन वसूली, भारतीय न्याय संहिता और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराएं शामिल हैं. फिलहाल संदिग्ध छात्रों और स्थानीय युवकों को हिरासत में लेने की तैयारी है.

पुलिस जांच कर रही है कि उस रात बार में आखिर क्या हुआ था. हालांकि, इस मामले में रैगिंग की बात भी सामने आ रही है. पुलिस घटना का सच पता करने में जुटी हुई है.

---- समाप्त ----