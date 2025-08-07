scorecardresearch
 

धर्मस्थल की धरती उगलेगी कितने राज... खुदाई के 8वें दिन गांव में तनाव, हाई अलर्ट पर पुलिस, SIT के हवाले पूरी जांच

कर्नाटक के धर्मस्थल में सामूहिक दफन मामले की जांच अब पूरी तरह विशेष जांच दल यानी एसआईटी को दे दी गई है. यह मामला पूरे देश में सनसनी फैला रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 211(ए) के तहत अपराध संख्या 39/2025 दर्ज किया गया था.

धर्मस्थल सामूहिक दफनाने के सनसनीखेज मामले की जांच एसआईटी के हवाले कर दी गई. (Photo: ITG)
कर्नाटक के धर्मस्थल में सामूहिक दफन मामले की जांच अब पूरी तरह विशेष जांच दल यानी एसआईटी को दे दी गई है. यह मामला पूरे देश में सनसनी फैला रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 211(ए) के तहत अपराध संख्या 39/2025 दर्ज किया गया था. इसे 19 जुलाई 2025 को कर्नाटक पुलिस की एसआईटी को सौंप दिया गया था, जिसे बुधवार को बताया गया है.

एसआईटी ने 6 अगस्त को धर्मस्थल स्थित स्थल संख्या 11ए पर खुदाई का काम पूरा किया. सोमवार को इसी स्थान से कंकाल के अवशेष मिले थे. बुधवार को जब खुदाई आगे बढ़ी तो यहां से नमक की बोरियां बरामद हुईं. सूत्रों के मुताबिक इन्हें शवों को जल्दी गलाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो सकता है. खुदाई अभियान खत्म करने के बाद एसआईटी टीम शिकायतकर्ता के साथ कड़ी सुरक्षा में बेलटांगडी कार्यालय लौटी. 

शिकायतकर्ता और गवाहों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील भी अलग गाड़ियों से पहुंचे. एसआईटी प्रमुख डॉ. प्रणब मोहंती, डीआईजी अनुचेथ और एसपी सी.ए. साइमन खुद इस जांच की निगरानी कर रहे हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "गुरुवार को साइट नंबर 11ए पर तलाशी अभियान जारी रहेगा. यहां बिखरे हुए कई कंकाल मिले हैं, इसलिए खुदाई प्रक्रिया आगे भी चलेगी. उसके बाद टीम साइट 13 पर खुदाई शुरू करेगी."

कंकाल बरामद होने से हड़कंप

UDR संख्या 35/2025: 31 जुलाई को SIT की खुदाई में एक निर्दिष्ट स्थान से कंकाल मिले.

UDR संख्या 36/2025: 4 अगस्त को एक स्थान के सतह पर ही कंकाल मिले. इस मामले को 5 अगस्त को दर्ज किया गया.

शिकायत संख्या 200/DPS/2025: जयंत नामक व्यक्ति ने 4 अगस्त को एक अलग शिकायत दर्ज कराई. इसे भी एसआईटी को सौंप दिया गया. 

Dharmasthala Mass Burial Case

सफाईकर्मी के सनसनीखेज आरोप

सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एसआईटी टीम के साथ शिकायतकर्ता खुद जंगल में गया. सूत्रों के मुताबिक, यह व्यक्ति पूर्व सफाईकर्मी है. उसने आरोप लगाया कि 1995 से 2014 के बीच उसे कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था. उसके अनुसार इन शवों में महिलाओं और नाबालिगों के शव भी थे. कई पर यौन उत्पीड़न के निशान दिखाई देते थे. शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया है.

भारी सुरक्षा और फोरेंसिक जांच

नए साइट पर भारी मशीनरी और श्रमिक तैनात किए गए हैं. फोरेंसिक विशेषज्ञ पूरे इलाके का विस्तृत सर्वे करने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि, एसआईटी के अधिकारी ताजा घटनाक्रम पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि यह स्थान जांच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है. पिछले दो दशकों में धर्मस्थल में सामूहिक हत्या और दफनाने के आरोपों के बाद एसआईटी का गठन किया है.

गांव में तनाव, पुलिस अलर्ट

इस बीच धर्मस्थल गांव में माहौल तनावपूर्ण है. मंदिर प्रशासन समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है. दोनों पक्षों के लोग मौके पर जुट गए हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है. पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और हालात काबू में रखने के लिए इलाके में कड़ी निगरानी शुरू कर दी है. एक यूट्यूबर के बिग बॉस प्रतियोगी को लेकर पीड़िता सौजन्या के घर पहुंचने पर तनाव ज्यादा बढ़ गया. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

