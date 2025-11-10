दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, UP में संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग तेज, CM योगी ने दिए कड़े निर्देश

दिल्ली के दिल दहला देने वाले धमाके के बाद पूरे देश में खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ गई है. सोमवार की शाम लाल किले के पास एक कार में हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट के बाद आसपास के वाहनों में आग लग गई. इस धमाके में आठ लोगों की मौत हो गई है. चश्मदीदों के मुताबिक धमाका बहुत तेज था. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. जांच एजेंसियां भी मौके पर हैं.

इस धमाके के बाद मुंबई पुलिस भी सतर्क हो गई है. शहर के संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग और नाकेबंदी बढ़ा दी गई है. रेलवे स्टेशन, मॉल, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. उधर, यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं.

यूपी के प्रमुख-स्थानों, धार्मस्थलों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी की जा रही है. सोशल मीडिया पर अफवाहों की सक्रिय मॉनिटरिंग के लिए कहा गया है. सीएम ने कहा कि पुलिस ड्रोन और पर्यवेक्षण जैसी तकनीकी गतिविधियों पर निगरानी करे. यूपी और दिल्ली के बीच लगी सीमा पर नाकेबंदी की जा रही है. नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है.

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद नोएडा में पुलिस जांच तेज हो गई है.

नोएडा के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस का चेकिंग अभियान शुरू हो गया है. शहर के सबसे पॉश इलाके में से एक सेक्टर 18 के चेकिंग चल रही है. संदिग्ध वाहनों और लोगों को रोकर पूछताछ की जा रही है. मेट्रो स्टेशन और आसपास के इलाकों के पुलिस गस्त बढ़ाया गया है. सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है. दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

- कोलकाता में हाई अलर्ट जारी. पुलिस ने सभी यूनिट को अलर्ट किया. पूरे शहर में नाका चेकिंग शुरू हो गई है.

- उत्तराखंड पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया. मॉल, व्यस्त बाजारों, बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

- यूपी और नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

दिल्ली फायर सर्विस को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके की सूचना मिली थी. जब टीमें मौके पर पहुंचीं तो देखा कि एक कार के परखच्चे उड़ चुके हैं और आस-पास की कई गाड़ियों में आग लग गई है. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोगों के घायल होने की जानकारी है. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि धमाका हाई इंटेंसिटी का था.

बताते चलें कि दिल्ली में इस धमाके से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े आतंकी साजिश का खुलासा किया है. गुजरात से लेकर जम्मू-कश्मीर और हरियाणा तक चलाए गए अभियान के दौरान कई संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने के साथ बड़ी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है. कश्मीर के अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक डॉक्टर अदील अहमद राथर को गिरफ्तार किया गया.

उसके लॉकर से AK-47 राइफल बरामद हुआ है. जांच में सामने आया कि अदील पर जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप हैं. वो आतंकी संगठनों के प्रचार और नेटवर्किंग में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. इसके साथ ही पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल शकील के किराये के मकान से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, असॉल्ट राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं.

वो हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह विस्फोटक सामग्री बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार की जा रही थी. डॉक्टर अदील अहमद को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में उसी ने मुजम्मिल शकील और उसके नेटवर्क का खुलासा किया. दोनों डॉक्टरों के तार अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े हैं.

