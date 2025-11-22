'आज खत्म कर दिए सारे चैप्टर', पत्नी को किया फोन और बेटे ने बिछा दी मां-बाप की लाश

ओडिशा के कटक में पुराने जेल कॉलोनी क्षेत्र में शुक्रवार रात एक दर्दनाक और चौंकाने वाली वारदात सामने आई. एक युवक ने अपने पिता और सौतेली मां की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी बेटे आलोक कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. मृतकों की पहचान दीपक कुमार दास और उनकी दूसरी पत्नी रीटरानिया दास के रूप में हुई है.

बेटे ने की मां-बाप की हत्या

शुरुआती जानकारी के अनुसार, हत्या की यह वारदात पारिवारिक विवाद और संपत्ति संबंधी तनाव के चलते हुई. बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात लगभग 9 बजे आलोक का अपने पिता और सौतेली मां से झगड़ा हुआ, जो धीरे-धीरे हिंसा में बदल गया.

गुस्से में आलोक ने पहले तेजधार हथियार से अपनी सौतेली मां पर हमला किया और उन्हें मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद जब उसके पिता दीपक कुमार दास वहां पहुंचे, तो आरोपी ने उन पर भी बेरहमी से हमला किया और उनकी भी हत्या कर दी.

'सारे चैप्टर खत्म कर दिए'

घटना का एक और चौंकाने वाला विवरण सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सौतेली मां की हत्या के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को फोन कर कहा, 'आज मैंने सारे चैप्टर खत्म कर दिए.' इस बयान ने पुलिस और परिजनों को और अधिक सन्न कर दिया है.

वारदात की सूचना मिलते ही दरगाह बाजार थाना पुलिस और साइंटिफिक टीम मौके पर पहुंची. घर की तलाशी ली गई और दोनों शवों को एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया. हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी और फोरेंसिक जांच जारी है.

ACP जोन-2 गिरीजा शंकर चक्रवर्ती ने बताया, 'हमें दो शव मिले हैं और शुरुआती जांच में यह साफ है कि बेटा ही इसमें मुख्य आरोपी है, आगे की जांच जारी है.' पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संपत्ति विवाद कितना पुराना था और क्या हत्या की कोई पहले से योजना बनाई गई थी.

