राजस्थान में कांस्टेबल का खूनी खेल... तलवार से जानलेवा हमले में बीवी-बच्चे लहूलुहान, खुद दे दी जान

राजस्थान के झुंझुनू में हत्या और आत्महत्या की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) के एक कांस्टेबल ने पहले अपनी पत्नी और छह साल के बेटे पर तलवार से जानलेवा हमला किया और फिर कुछ ही घंटों बाद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली.

झुंझुनू में हत्या और आत्महत्या की एक दिल दहला देने वाली वारदात. (Photo: Representational)
इसके कुछ ही घंटों बाद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. उसकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

मृतक कांस्टेबल की पहचान राजकुमार कांतीवाल के रूप में हुई है. वह किसान कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में पत्नी कविता और बेटे के साथ रह रहा था. सात साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन घरेलू विवाद के चलते रिश्ता तलाक तक पहुंच गया.

झुंझुनू पारिवारिक अदालत में 20 अगस्त को तलाक के मामले की सुनवाई होनी थी, जिसके लिए वह छुट्टी लेकर घर आया था.

वारदात वाले दिन पति-पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ. गुस्से में राजकुमार ने पत्नी कविता पर तलवार से हमला कर दिया. झुंझुनू पंचायत समिति में लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) के पद पर तैनात कविता की दो उंगलियां कट गईं.

बीच बचाव के लिए आगे आए छह साल के बेटे पर भी तलवार से वार किया गया, जिससे उसकी गर्दन पर गहरा घाव हो गया.

बीवी-बच्चे की हालत नाजुक, पति की मिली लाश

गंभीर हालत में कविता को झुंझुनू से जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जबकि बेटे का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है. दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है. इस घटना के करीब तीन घंटे बाद कांस्टेबल राजकुमार की लाश बगड़ इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिली.

पुलिस को आशंका है कि उसने किसी आती हुई ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी.

वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई

पुलिस जांच में सामने आया है कि राजकुमार 16 अगस्त को श्रीगंगानगर से छुट्टी लेकर लौटा था. प्रथम दृष्टया इस घटना के पीछे घरेलू विवाद ही मुख्य वजह प्रतीत होता है, हालांकि हर एंगल से जांच की जा रही है.

इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी है. लोग हैरान हैं कि तलाक से पहले का तनाव पूरे परिवार को खून और मौत की कगार तक ले गया.

