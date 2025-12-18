मुर्शिदाबाद में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों की साजिश नाकाम, BSF ने जब्त की ₹1.5 करोड़ की कोकीन

Murshidabad BSF Drug Seizure: भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात BSF ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है. दक्षिण बंगाल फ्रंटियर की 149वीं बटालियन ने 18 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में हाई-प्योरिटी कोकीन की बड़ी खेप बरामद की. जब्त की गई कोकीन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹1.5 करोड़ बताई जा रही है. यह कार्रवाई सीमा क्षेत्र को नशे से मुक्त करने के अभियान में अहम मानी जा रही है. BSF की इस सफलता से तस्करों के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है.

और पढ़ें

खुफिया इनपुट पर कार्रवाई

BSF को पहले से सटीक खुफिया जानकारी मिली थी कि इलाके में मादक पदार्थ छिपाकर रखा गया है. इसी इनपुट के आधार पर लॉवांगोला बॉर्डर आउट पोस्ट से जवानों ने सर्च ऑपरेशन की योजना बनाई. यह ऑपरेशन मुर्शिदाबाद के चार बिनपारा गांव में चलाया गया. कार्रवाई पूरी तरह सुनियोजित और गोपनीय तरीके से की गई. BSF ने किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरती.

घर और आसपास तलाशी

BSF जवानों ने संदिग्ध के घर और उसके आसपास के इलाके की गहन तलाशी ली. तलाशी की प्रक्रिया दो स्वतंत्र स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में पूरी की गई. जवानों ने घर के हर कोने और बाहरी हिस्से को बारीकी से खंगाला. इसी दौरान घर से करीब दो मीटर की दूरी पर जमीन में दबा एक संदिग्ध पैकेट मिला. पैकेट मिलने के बाद पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया गया.

Advertisement

316 ग्राम कोकीन बरामद

संदिग्ध पैकेट को निकालकर जब उसकी जांच की गई तो उसमें 316 ग्राम कोकीन पाई गई. यह कोकीन बेहद शुद्ध बताई जा रही है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में भारी मांग होती है. शुरुआती जांच में साफ हुआ कि यह खेप सीमा पार से तस्करी के जरिए लाई गई थी. बरामदगी के बाद BSF ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी. इस रिकवरी को सीमा सुरक्षा के लिहाज से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

जांच एजेंसियों को सौंपा गया माल

इस कार्रवाई के दौरान फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. BSF ने जब्त की गई कोकीन को केमिकल जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को सौंप दिया है. दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के प्रवक्ता ने कहा कि यह बरामदगी BSF की बढ़ी हुई सतर्कता और “जीरो टॉलरेंस” नीति का प्रमाण है. उन्होंने साफ किया कि सीमा पर ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगा.

---- समाप्त ----