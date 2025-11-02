बेंगलुरु में एमबीए ग्रेजुएट लड़की का मिला सड़ा हुआ शव, कई दिनों से बंद था कमरा

बेंगलुरु के गायत्री नगर में एक 25 साल की युवती का शव उसके किराए के मकान में फांसी के फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान दावणगेरे जिले की रहने वाली एक एमबीए ग्रेजुएट के रूप में हुई है. वह बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में कार्यरत थी और पिछले कुछ समय से अकेले रह रही थी.

कमरे में सड़ चुकी थी युवती की लाश

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम उस समय सामने आई जब युवती के परिवारवालों ने उसकी कॉल्स का जवाब न मिलने पर मकान मालिक से संपर्क किया. जब घर का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर से बदबू आ रही थी और युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका पाया गया. पुलिस का कहना है कि दरवाज़ा अंदर से बंद था और शुरुआती जांच से पता चलता है कि युवती की मौत को तीन से चार दिन बीत चुके थे.

सब्रमारण्यनगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों ने बताया कि मृतका को बाइक राइडिंग का काफी शौक था और वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ राइड पर जाया करती थी. फिलहाल किसी सुसाइड नोट का पता नहीं चला है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि मृतका का मोबाइल फोन फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा जाएगा ताकि डिजिटल डेटा से यह पता लगाया जा सके कि मौत से पहले उसके संपर्क में कौन-कौन थे. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा.

पुलिस ने इस मामले में 'अप्राकृतिक मृत्यु' का केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. सूत्रों के अनुसार, मृतका के परिजन ने अभी तक किसी पर शक जाहिर नहीं किया है.



