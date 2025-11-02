scorecardresearch
 

Feedback

बेंगलुरु में एमबीए ग्रेजुएट लड़की का मिला सड़ा हुआ शव, कई दिनों से बंद था कमरा

बेंगलुरु में एक युवती का शव उसके किराए के मकान में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. पुलिस के अनुसार शव कई दिनों पुराना और सड़ा हुआ था. मृतका की पहचान दावणगेरे की रहने वाली 25 साल की एमबीए ग्रेजुएट के रूप में हुई है, जो शहर की एक निजी कंपनी में काम करती थी और अकेली रहती थी. पुलिस ने मामले को संदिग्ध मौत माना है.

Advertisement
X
कमरे में फंदे से लटकी हुई थी युवती (Photo: AI-generated)
कमरे में फंदे से लटकी हुई थी युवती (Photo: AI-generated)

बेंगलुरु के गायत्री नगर में एक 25 साल की युवती का शव उसके किराए के मकान में फांसी के फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान दावणगेरे जिले की रहने वाली एक एमबीए ग्रेजुएट के रूप में हुई है. वह बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में कार्यरत थी और पिछले कुछ समय से अकेले रह रही थी.

कमरे में सड़ चुकी थी युवती की लाश

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम उस समय सामने आई जब युवती के परिवारवालों ने उसकी कॉल्स का जवाब न मिलने पर मकान मालिक से संपर्क किया. जब घर का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर से बदबू आ रही थी और युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका पाया गया. पुलिस का कहना है कि दरवाज़ा अंदर से बंद था और शुरुआती जांच से पता चलता है कि युवती की मौत को तीन से चार दिन बीत चुके थे.

सम्बंधित ख़बरें

फार्महाउस में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस का बड़ा एक्शन (Photo: AI-generated)
बेंगलुरु के फॉर्म हाउस में चल रही थी रेव पार्टी, पुलिस ने छापा मारकर 102 लोगों को पकड़ा 
Bengaluru Murder Case
पहले बॉयफ्रेंड संग मां को मारा, फिर रचा सुसाइड का ड्रामा... लड़की की खौफनाक करतूत! 
Bengaluru online fraud
बेंगलुरु: ऑनलाइन मंगाया मोबाइल, अंदर निकली टाइल 
courier unboxing
ऑनलाइन मंगाया 1.86 लाख रुपये का मोबाइल, अंदर निकली टाइल 
गिग वर्कर की हत्या को रोड एक्सीडेंट दिखाने की साजिश, CCTV ने खोली पोल, आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार 

सब्रमारण्यनगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों ने बताया कि मृतका को बाइक राइडिंग का काफी शौक था और वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ राइड पर जाया करती थी. फिलहाल किसी सुसाइड नोट का पता नहीं चला है.

Advertisement

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि मृतका का मोबाइल फोन फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा जाएगा ताकि डिजिटल डेटा से यह पता लगाया जा सके कि मौत से पहले उसके संपर्क में कौन-कौन थे. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा.

पुलिस ने इस मामले में 'अप्राकृतिक मृत्यु' का केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. सूत्रों के अनुसार, मृतका के परिजन ने अभी तक किसी पर शक जाहिर नहीं किया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Advertisement