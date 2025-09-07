scorecardresearch
 

दिल्ली में वाहन चोरों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 22 टू-व्हीलर बरामद, 16 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें छह नाबालिग लड़के भी शामिल हैं. पुलिस ने चोरी के 22 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं. गिरोह चोरी की गाड़ियों से स्नैचिंग और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देता था.

दिल्ली में वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान. (Photo: X/@DelhiPolice)
दिल्ली में वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है. एक हफ्ते तक चले विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 22 चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए हैं. इनमें 10 बाइक और 12 स्कूटर शामिल हैं. इस कार्रवाई में पुलिस ने 6 नाबालिग लड़कों सहित 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह चोरी के वाहनों का इस्तेमाल शहर में छिनैती और डकैती की घटनाओं के लिए करता था.

इस अभियान के दौरान शास्त्री नगर और इंद्रलोक इलाके में सुबह पुलिस टीमों ने चोरी के स्कूटरों पर घूम रहे संदिग्धों को पकड़ा. पूछताछ और छापेमारी में सामने आया कि इस गैंग का सरगना राम तिवारी नाम का शख्स है. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह अपराधों के लिए नाबालिगों को भी शामिल करता था. इनमें से एक नाबालिग तो इतना माहिर था कि वह किसी भी टू-व्हीलर का हैंडल लॉक चुटकियों में तोड़ देता था.

पुलिस की जांच में सामने आया कि ज्यादातर आरोपी नशे के आदी हैं. ये लोग सुनसान जगहों और खाली पार्किंग स्थलों को टारगेट करते थे. वाहन चोरी के बाद उन्हें सस्ते दामों पर बेचकर अपनी नशे की लत पूरी करते थे. वारदात के दौरान यही गाड़ियां उनके फरार होने का जरिया भी बनती थीं. इसी अभियान में पुलिस ने कश्मीरी गेट और सदर बाजार के पास भी वाहन चोरों को गिरफ्तार किया था.

इसके अलावा बुराड़ी और तिमारपुर इलाके के सरकारी अस्पतालों और कॉलोनियों के पार्किंग स्थलों से चोरी किए गए वाहन भी बरामद हुए. पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक पहले की चोरी की वारदातों में वांछित अपराधी निकला है. दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि शहर में बढ़ती वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे और गिरोहों की जड़ तक पहुंचा जाएगा.

बताते चलें कि पिछले महीने भी दिल्ली पुलिस ने एक हाई-प्रोफाइल गिरोह का पर्दाफाश किया था, जो फिल्मी अंदाज में लग्जरी गाड़ियां चोरी करता था. उस गैंग के सरगना की पहचान अमनदीप सिंह के रूप में हुई थी, जो अमृतसर का रहने वाला है. दिल्ली से गाड़ियां चुराकर पंजाब ले जाते वक्त पुलिस ने उसका पीछा किया था. इस दौरान उसने फॉर्च्यूनर कार से पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने की कोशिश भी की थी.

पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने जानकारी दी थी कि 29 जुलाई को पांडव नगर से इनोवा कार चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी. जांच में अमनदीप सिंह का नाम सामने आया. वह महंगी पुश-स्टार्ट गाड़ियां चुराने वाले संगठित गिरोह से जुड़ा है. 11 अगस्त की रात वह फॉर्च्यूनर कार लेकर पंजाब जा रहा था, तभी पुलिस ने उसका पीछा किया और रंगे हाथों पकड़ लिया.

