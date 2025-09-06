गुजरात: अमरेली में स्कूल में 11 साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न, आरोपी प्रिंसिपल गिरफ्तार

गुजरात के अमरेली जिले के बाबरा तालुका में गुरु-शिष्य की पवित्र परंपरा को कलंकित करने वाली एक घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया. यहां के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल 11 साल के छात्र के साथ अश्लीलता और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है. आरोपी की पहचान शैलेश खुंट के रूप में हुई है. वो बच्चे को होमवर्क न देने का लालच देकर उसके साथ घिनौनी हरकत करता था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

इस शर्मनाक घटना का खुलासा तब हुआ, जब पीड़ित बच्चे ने स्कूल जाने से साफ इनकार कर दिया. वो अपने माता-पिता के सामने फूट-फूटकर रोने लगा. बच्चे की मां ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा साल 2024 से बाबरा तालुका के एक निजी स्कूल में पढ़ रहा है. उनके गांव से लगभग 30 से 35 बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, जहां स्कूल बस की सुविधा भी उपलब्ध है. दो दिन पहले स्कूल जाने से पहले वो माता-पिता के सामने रोने लगा.

अभिवाकों द्वारा बार-बार पूछने पर उसने डरते-डरते प्रिंसिपल का सारी सच्चाई उजागर कर दी. उसने बताया कि स्कूल का प्रिंसिपल शैलेश खुंट पिछले एक साल से उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था. उसने पुलिस को दिए बयान में खुलासा किया कि आरोपी उसे अकेले बुलाता था. स्कूल के कंप्यूटर लैब, स्कूल के पीछे, छत और पुराने बाथरूम में ले जाकर उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ करता था. इतना ही नहीं उसने बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छुआ और चूमा.

उसने बच्चे को चुप रखने के लिए डराया और लालच दिया. उसने कहा था, "घर पर किसी से कुछ मत बताना, मैं तुम्हें स्कूल में कुछ नहीं कहूंगा और होमवर्क भी नहीं दूंगा." इस डर और लालच के कारण मासूम बच्चा लंबे समय तक चुप रहा. पीड़ित बच्चे की शिकायत के आधार पर उसकी मां ने बाबरा थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 10 के तहत के दर्ज कर लिया.

इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया. उसे कोर्ट में पेश किया गया. वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अन्य बच्चों के साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है. इस घटना ने स्थानीय समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. अभिभावकों में गहरी चिंता और गुस्सा है.

